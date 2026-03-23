Fünferpacker, Krankenwagen & Torjubel in der 101. Minute Kreis-Highlights: Ensdorfs Torjäger Hummel erwischt einen Sahnetag +++ Arnschwangs Reserve macht aus einem Pausen-1:3 ein 6:3 von Florian Würthele · Heute, 15:20 Uhr · 0 Leser

Keinen Sieger fand das Gemeindederby und Spitzenspiel Erzhäuser-Windmais gegen Bodenwöhr. – Foto: Martina Wolfert

Für die höherklassigen Mannschaften aus der Oberpfalz geht es schon länger wieder um die Punkte. Jetzt ist auch der Kreisbereich endgültig aus dem „Winterschlaf“ erwacht. Die Spielkreise Amberg/Weiden und Cham/Schwandorf sahen am Wochenende den ersten Regelspieltag 2026. Die Regensburger Fußballer starten erst eine Woche später so richtig durch. Ab sofort picken wir uns zu Wochenbeginn wieder einige Highlights vom zurückliegenden Spielwochenende heraus. Diesmal mit dabei: Tolle Comebacks, Spitzenspiele, ein Fünferpacker und leider auch ein Sanka-Einsatz...

Kreis Regensburg Kreisliga 2







Nimmt das Rennen um Relegationsplatz 2 dramatische Züge an? Oder fällt eine kleine Vorentscheidung? Das war die Frage im Vorfeld des heißerwarteten Kreisliga-Topspiels im Altmühltal. Letzteres ist der Fall. Nach einer abgezockten und effektiven Darbietung nahm der FSV Steinsberg die Punkte mit und zementiert den zweiten Platz. Aus Sicht der Dietfurter, die in dieser Saison einen fetten Punktabzug hinnehmen mussten, kommt diese Niederlage einem herben Rückschlag gleich.





A-Klasse 1







Topspiel stand drauf und Topspiel war drin. In einem spannungsgeladenen A-Klassen-Match lagen die Gäste aus Geisling lange in Führung, mussten in der 85. Minute aber noch den Ausgleich schlucken. Tabellenführer SV Sulzbach dürfte das Ergebnis im Duell Zweiter gegen Dritter wohlwollend zur Kenntnis genommen haben.









Testspiel







Zwar war es nur ein Freundschaftsspiel, dieses Ergebnis überrascht aber doch. Bezirksliga-Anwärter SV Burgweinting ging im Duell „Kreisliga 1 gegen Kreisliga 2“ so richtig baden. Ob das ein Warnschuss zur richtigen Zeit war für die Truppe von Neutrainer Markus Kandsperger?





Kreis Amberg/Weiden Zwar war es nur ein Freundschaftsspiel, dieses Ergebnis überrascht aber doch. Bezirksliga-Anwärter SV Burgweinting ging im Duell „Kreisliga 1 gegen Kreisliga 2“ so richtig baden. Ob das ein Warnschuss zur richtigen Zeit war für die Truppe von Neutrainer Markus Kandsperger? Kreisliga Süd







Nur wenige Tage vor dem Re-Start legte Bernd Scheibel überraschend sein Traineramt beim FC Rieden nieder. Wie würde die Mannschaft darauf reagieren? Erst einmal mit einem standesgemäßen Heimsieg gegen Schlusslicht Köfering. Bereits nach 20 Minuten war die Messe so gut wie gelesen. Zum Mann des Tages schwang sich



Kreisklasse Ost



Nur wenige Tage vor dem Re-Start legte Bernd Scheibel überraschend sein Traineramt beim FC Rieden nieder. Wie würde die Mannschaft darauf reagieren? Erst einmal mit einem standesgemäßen Heimsieg gegen Schlusslicht Köfering. Bereits nach 20 Minuten war die Messe so gut wie gelesen. Zum Mann des Tages schwang sich Jonas Hofrichter auf, der blitzschnell einen Dreierpack schnürte (2., 13., 18.). Es waren die ersten drei Saisontore des Riedener Offensivmanns.Kreisklasse Ost



Ein Tor in der elften Minute der „Overtime“ hat Seltenheitswert. Kreisklassist SpVgg Moosbach gelang im Heimspiel gegen die DJK Neustadt/Waldnaab genau das. Erst wurden fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt. Wegen vielen Unterbrechungen lief der Ball aber noch deutlich länger. Schließlich setzte Erik Thalhauser in Minute 101 mit seinem Einschuss den Schlusspunkt einer hitzigen Partie.



Kreisklasse Süd







2:0 nach nicht einmal 180 Sekunden, 2:2 nach 20 Minuten: Der Kreisklassen-Kick in Kauferhof erlebte eine furiose Anfangsphase. Furios war dann auch das, was die Hausherren in der letzten halben Stunde – bis dahin stand es weiterhin 2:2 – aufs Feld zauberten. Binnen 25 Minuten schraubte das Team von Coach Konstantin Beck das Resultat bis auf 8:2 in die Höhe. Und das nicht etwa gegen einen Abstiegskandidaten, sondern gegen den Tabellenvierten.



Kreisklasse Süd







Was für eine Einzelleistung!



A-Klasse Ost



Was für eine Einzelleistung! Sebastian Hummel , die Tormaschine der DJK Ensdorf, erwischte am Sonntag einen regelrechten Sahnetag. Der 30-Jährige schoss Germania Amberg mit fünf Buden im Alleingang ab und schraubte sein persönliches Saisontore-Konto auf 24 in die Höhe. Die DJK bleibt damit auf einen Zähler an Spitzenreiter Traßlberg/Poppenricht dran. Der wiederum konnte das Ensdorfer Ergebnis sogar noch toppen und gewann sein Heimspiel 7:0.A-Klasse Ost



Erst eine Saisonniederlage und ein Torverhältnis von 74:21. Bis dato hat die SG Waidhaus/Neukirchen/Pfrentsch eine herausragende Saison gespielt. Dennoch ist der Meisterschaftskampf weiterhin offen. Fünf Teams sind in der Verlosung. Ein Reifeprüfung auf dem Weg zum Titelgewinn hat die Spielgemeinschaft nun bestanden. Und zwar in Form eines Auswärtserfolgs beim bisherigen Rangdritten Flossenbürg.





Kreis Cham/Schwandorf Erst eine Saisonniederlage und ein Torverhältnis von 74:21. Bis dato hat die SG Waidhaus/Neukirchen/Pfrentsch eine herausragende Saison gespielt. Dennoch ist der Meisterschaftskampf weiterhin offen. Fünf Teams sind in der Verlosung. Ein Reifeprüfung auf dem Weg zum Titelgewinn hat die Spielgemeinschaft nun bestanden. Und zwar in Form eines Auswärtserfolgs beim bisherigen Rangdritten Flossenbürg. Kreisliga Ost







Ein Spieltag wie gemalt für den FC Ränkam! Während die ärgsten Verfolger patzten, holte sich der Spitzenreiter den Dreier. Nach dem Matchwinner brauchte man auch gar nicht lange suchen. Erst hatte



Kreisliga West



Ein Spieltag wie gemalt für den FC Ränkam! Während die ärgsten Verfolger patzten, holte sich der Spitzenreiter den Dreier. Nach dem Matchwinner brauchte man auch gar nicht lange suchen. Erst hatte Carlo Roiger Pech, dass ein Distanzschuss an den Außenpfosten klatschte. Dann war der junge Allrounder aber doch erfolgreich. Und das gleich drei Mal (41., 49., 66.). Satte zehn Punkte beträgt der Rämkamer Vorsprung an der Tabellenspitze jetzt.Kreisliga West



In der TGW-Arena in Teunz waren die Blicke am Sonntag auch auf die Seitenlinie gerichtet. Denn dort hatte Ex-Landesligakicker



In der TGW-Arena in Teunz waren die Blicke am Sonntag auch auf die Seitenlinie gerichtet. Denn dort hatte Ex-Landesligakicker Sebastian Bauer seinen ersten Pflichtspiel-Auftritt als neuer Trainer der abstiegsbedrohten DJK Dürnsricht. Der abgebende SV Freudenberg hatte Bauer im Winter keine Freigabe erteilt, weshalb der 30-Jährige erstmal gesperrt ist und nur von außen coachen kann. Sportlich mündete Bauers Einstand in einer Punkteteilung.



Ein Krankenwagen musste am Silbersee anrücken. Die folgenschwere Szene ereignete sich zur Stundenmarke. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld konnte sich SG-Torwart Andreas Graf im Strafraum gegen einen Gästestürmer nur mit einem Foul helfen, verletzte sich dabei schwer und wurde mit Verdacht auf Beinbruch ins Krankenhaus gebracht. Nach diesem Schockerlebnis war bei den Platzherren die Luft raus und sie verloren das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten noch deutlich.



Kreisklasse Nord







Zwei Tore und eine Rote Karte binnen vier Minuten, und das von ein und demselben Spieler. Dieses „Kunststück“ brachte



Zwei Tore und eine Rote Karte binnen vier Minuten, und das von ein und demselben Spieler. Dieses „Kunststück“ brachte Benjamin Maier vom FC Neunburg vom Wald fertig. Unmittelbar auf seinen Doppelpack zum zwischenzeitlichen 3:0 folgte der unrühmliche Abgang.



Ein Elf-Tore-Spektakel bekamen die Zuschauer in Trausnitz vorgesetzt. Die Gastgeber trafen in beiden Halbzeiten jeweils vier Mal und fegten Gegner Kreith vom Feld. Kurios an der Sache: Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Siegermannschaft erst zwei Saisonspiele gewonnen und rangiert auf dem vorletzten Platz. Dieser Kantersieg dürfte gutgetan haben mit Blick auf den anstehenden Abstiegskampf.







Wir bleiben in der Kreisklasse Nord. Dort legte der SV Altendorf eine tolle Aufholjagd hin. In der 88. Minute erzielte man den Anschlusstreffer, in der 92. Minute den Ausgleich. Überhaupt verlief dieses Match kurios. Alle sechs Buden fielen nämlich erst in der zweiten Halbzeit.



Kreisklasse Süd







Gemeindederby und noch dazu das Spitzenspiel des Zweiten gegen den Dritten: Kein Wunder, dass am Sonntag gut 250 Zuschauer nach Erzhäuser-Windmais strömten. Zwei Mal ging die Heimelf in Front, beide Male konnten die Gäste aus Bodenwöhr antworten – das 2:2 fiel erst kurz vor Schluss. Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden. Damit bleibt der SVE zwei Zähler vor dem Lokalrivalen.



B-Klasse KL Ost







Mit 1:3 sah sich der Bezirksliga-Unterbau der DJK Arnschwang zur Halbzeit im Hintertreffen. Was folgte war ein fantastisches Comeback. Nach dem Seitenwechsel glichen die Einheimischen schnell aus, gingen dann sogar in Führung. Zwei weitere, späte Treffer sorgten schlussendlich für den deutlichen Endstand. Ein denkwürdiges B-Klassen-Spiel.