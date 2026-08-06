Fünferpack zum Auftakt: Platte meldet Ansprüche an

– Foto: Martin Grede

Zum Auftakt der neuen Saison hat Julian „Juri“ Platte direkt ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim 6:1-Heimerfolg der SG Elbetal gegen den FSV Rot-Weiß Wolfhagen III erzielte der 28-jährige Angreifer die ersten fünf Treffer seiner Mannschaft. Der 1,84 Meter große Rechtsfuß knüpfte damit nahtlos an die vergangene Spielzeit an, in der er bereits zu den wichtigsten Offensivspielern seines Teams gehört hatte.

FuPa Nordhessen präsentiert den „MVP“ – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht allein Tore und Vorlagen entscheiden über die Auszeichnung, auch die Stimmen der FuPa-Community fließen in die Bewertung ein. ⭐

FuPa: „6:1 gegen Wolfhagen III – besser kann man kaum in eine neue Saison starten. Wie bewertest du den Sieg und die Leistung eurer Mannschaft?"

Platte ist im Sturmzentrum als klassischer Neuner zu Hause, arbeitet abseits des Platzes als Gesundheits- und Krankenpfleger und stammt aus der Jugend des TSV Elbenberg. Im Interview spricht der Anhänger des VfB Stuttgart über seine ungewohnte Effizienz, die Aufstiegsambitionen der SG Elbetal und sein persönliches Ziel im Rennen um die Torjägerkrone.

Julian Platte: „Das ist vollkommen richtig. Wir haben guten Fußball gespielt und die Dinge, die wir während der Vorbereitung trainiert haben, größtenteils sehr gut umgesetzt. So ehrlich muss man aber auch sein: Die Wolfhager haben es uns nicht sonderlich schwer gemacht. Wir hätten deutlich höher gewinnen müssen, und das Gegentor ist natürlich sehr ärgerlich."

FuPa: „Du selbst hast gleich die ersten fünf Treffer erzielt und damit innerhalb von 55 Minuten einen Fünferpack geschnürt. Was war da bitte los?

Julian Platte: „Ich war selbst ein wenig überrascht von meiner Effizienz. Ich habe die Fehler des Gegners konsequent genutzt und stand in den entscheidenden Situationen häufig richtig."

FuPa: „Schon in der vergangenen Saison bist du mit 16 Toren und sieben Vorlagen vorangegangen. Sind die fünf Treffer zum Auftakt eine Ansage im Kampf um die Torjägerkrone?"

Julian Platte: „In der vergangenen Saison konnte ich der Mannschaft mit meinen Toren helfen – und das ist für mich immer die Hauptsache. Wir können unsere Ziele nur als Team erreichen. Mein persönliches Ziel ist in dieser Saison aber natürlich die Torjägerkrone."

FuPa: „Der deutliche Erfolg dürfte die Erwartungen direkt etwas steigen lassen. Was ist für die SG Elbetal in dieser Saison möglich und welches Ziel habt ihr euch gesetzt?"

Julian Platte: „In der vergangenen Saison sind wir in der Rückrunde leider etwas eingebrochen und haben nicht mehr die Ergebnisse geholt, die wir uns vorgestellt hatten. Dieses Jahr wollen wir uns besser platzieren, im besten Fall aufsteigen und vor allem unseren Zuschauern guten Fußball zeigen."

FuPa: „Am Sonntag geht es auswärts gegen die SG Ersen/Ostheim/Zwergen/Liebenau. Nach diesem Auftakt fahrt ihr sicher mit breiter Brust dorthin. Was erwartest du von der Partie?"

Julian Platte: „Wir gehen in jede Partie mit maximalem Selbstbewusstsein. Die SG Ersen/Ostheim/Zwergen/Liebenau ist ein Absteiger, deshalb erwarte ich ein ganz anderes Spiel als gegen Wolfhagen. Ich denke, dass es umkämpfter und nicht so eindeutig wird. Natürlich möchte ich trotzdem gewinnen und im besten Fall auch wieder an Toren beteiligt sein."