Fünferpack zum Auftakt: Moritz Raskopp startet mit Ansage

– Foto: Volker Menge

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Dass Raskopp weiß, wo das Tor steht, ist dabei alles andere als neu. In der Landesliga-Saison 2023/24 erzielte er 22 Treffer, ein Jahr später waren es sogar 28 Tore in 28 Partien. Auch nach dem Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen blieb der Angreifer treffsicher und kam in der vergangenen Spielzeit auf 23 Tore in 28 Einsätzen. Drei Saisons in Folge knackte Raskopp damit die Marke von 20 Treffern. Trotz seiner persönlichen Ausbeute musste Wetschen nach nur einem Jahr wieder den Gang aus der Oberliga in die Landesliga antreten.

Viel besser hätte Moritz Raskopp nicht in die neue Saison starten können. Beim 7:0 seines TSV Wetschen gegen den TSV Godshorn benötigte der Mittelstürmer gerade einmal zwei Minuten für seinen ersten Treffer. Nach 18 Minuten legte er nach, in der 24. und 30. Minute schnürte er noch vor der Pause den Viererpack. In der 60. Minute setzte der 25-Jährige schließlich mit seinem fünften Treffer den Schlusspunkt. Dazwischen hatten Lennart Bors zum 3:0 und Maris Thiry zum 6:0 getroffen. Raskopps FuPa-Profil weist nach dem ersten Spieltag der Landesliga Hannover fünf Tore, einen Assist und einen MVP-Wert von 100 aus.

Der 1,78 Meter große Rechtsfuß arbeitet abseits des Platzes als Erzieher im Kindergarten, nennt die SG Diepholz seinen Heimatverein und ist Anhänger des FC Schalke 04. Wenn neben Beruf und Fußball noch Zeit bleibt, steht „Mulle“, wie Raskopp genannt wird, gerne auf dem Tennisplatz. Auf dem Fußballplatz dürfte nach diesem Auftakt allerdings vor allem seine Torquote für Gesprächsstoff sorgen.

7:0 zum Saisonauftakt, fünf Tore von dir und das erste bereits nach zwei Minuten. Auch wenn du inzwischen drei Spielzeiten in Folge mit mehr als 20 Toren hinter dir hast: War das ein außergewöhnlicher Nachmittag?

Raskopp: Auf jeden Fall. Ich hatte schon damit gerechnet, dass ich mindestens ein Tor schieße. Dass es am Ende direkt fünf Tore werden, macht es natürlich noch besser. So etwas ist mir vorher noch nicht gelungen, deshalb war es für mich umso besonderer. Im Spiel selbst hat sich das alles relativ schnell angefühlt. Nach den ersten beiden Toren habe ich mir schon gedacht, dass wir an diesem Tag ein paar Tore schießen werden.

Nach den ersten 30 Minuten stand es bereits 5:0. Ging das für euch selbst schneller als gedacht oder wusstet ihr, dass ihr die Qualität habt, euch so früh eine derart hohe Führung zu erarbeiten?

Raskopp: Dass es dann so viele Tore werden, hätte ich vorher nicht gedacht. Wir sind eigentlich nicht wirklich dafür bekannt, in einem Spiel so viele Tore zu schießen. Die Qualität der Mannschaft war mir vorher aber schon bewusst und auch, dass es schwierig sein wird, gegen uns zu gewinnen. Ich glaube, nach diesem 7:0 möchte jetzt erst einmal keiner besonders gerne gegen uns spielen.

Hat dir einer deiner fünf Treffer am besten gefallen?

Raskopp: Vor allem das 4:0 und direkt danach das 5:0 haben mir persönlich am besten gefallen. Beide Tore waren perfekt ausgespielt. Beim 5:0 kam von Phil Schwierking die Ansage, dass der nächste Ball lang in meinen Lauf kommt. Dass der Ball dann so perfekt kommt und ich ihn auch noch so gut treffe, hätte ich selbst nicht gedacht.

Die vergangene Saison lief für dich persönlich mit 23 Treffern in 28 Spielen alles andere als schlecht. Trotzdem seid ihr wieder aus der Oberliga abgestiegen. Was hast du konkret aus dieser Spielzeit mitgenommen?

Raskopp: Vor allem, dass man bis zum Ende durchgehend konzentriert sein muss. Das wurde uns als Mannschaft gerade in der Hinrunde deutlich gezeigt. Wir haben viele Spiele erst in der Nachspielzeit oder ab der 80. Minute verloren, weil wir zu unkonzentriert wurden. Dadurch haben wir bestimmt fünf oder sechs Spiele und einige Punkte liegen lassen. In der Landesliga wurde so etwas deutlich seltener bestraft.

Ein 7:0 am ersten Spieltag ist natürlich ein Statement. Habt ihr das Ziel Wiederaufstieg klar formuliert?

Raskopp: Klar formuliert haben wir das Ziel Wiederaufstieg nicht. Wir haben uns vorgenommen, eine gute Saison zu spielen und das Beste daraus zu machen. Wenn es am Ende dann wieder der Aufstieg wird, haben wir, denke ich, alles richtig gemacht.

Was läuft bei euch jetzt schon richtig gut und woran muss noch gearbeitet werden?

Raskopp: Eigentlich läuft bei uns aktuell alles richtig gut. Wir hatten eine gute Vorbereitung und vor allem innerhalb der Mannschaft immer eine gute Stimmung. Woran wir vielleicht noch arbeiten können, ist das Jubeln nach unseren Toren. Wir sind eher die ruhigere Mannschaft und jubeln ungern besonders laut. Ansonsten muss aktuell eigentlich an nichts gearbeitet werden.

Nach fünf Toren zum Auftakt liegt die Frage nach den persönlichen Zielen nahe: Setzt du dir eine bestimmte Tormarke für diese Saison?

Raskopp: Mein Torziel ist es, mehr Treffer zu erzielen als in meiner letzten Landesliga-Saison. Damals waren es 28, also sollen es mindestens 29 Tore werden. Ich glaube, ich bin da auf einem guten Weg.