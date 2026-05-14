Fünferpack: Yatma Wade verzückt gegen Sundern den SC Neheim

Mit fünf Toren in einer Partie hat sich Yatma Wade zum Mann des Spieltags gekrönt. Der Angreifer des SC Neheim schraubte sein Konto damit auf 20 Saisontreffer hoch und teilt sich nun den Spitzenplatz der Torjägerliste zusammen mit Jannik Buchen und Dominik Urumis. Lohn der Mühen: Die Ernennung zum „Spieler der Woche“ bei FuPa Westfalen.
Es war ein Nachmittag, den er nicht so schnell vergessen wird. Beim Aufeinandertreffen mit dem TuS Sundern avancierte Yatma Wade zur Ein-Mann-Abrissbirne. Alle fünf Treffer des SC Neheim gingen auf das Konto des 31-Jährigen, der sich damit pünktlich zum Saisonendspurt im Torjäger-Ranking ganz nach oben schob.
„Natürlich ist das ein unglaubliches Gefühl. So etwas erlebt man nicht oft im Fußball. Aber am Ende freut es mich vor allem für die Mannschaft, weil wir als Team ein starkes Spiel gemacht haben“, gibt sich Wade trotz seiner Gala bescheiden. Dass er fünfmal in einem Spiel knipst, war auch für den erfahrenen Torjäger eine Premiere: „So viele Tore in einem Spiel hatte ich vorher noch nicht. Deshalb wird das definitiv ein besonderes Spiel bleiben. Ob es mein bestes Spiel war, ist schwer zu sagen, aber es gehört auf jeden Fall zu den schönsten Momenten meiner Karriere.“
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Dass es beim SC Neheim derzeit so rund läuft, liegt auch an der personellen Veränderung auf der Trainerbank während der laufenden Spielzeit. Kevin Hines übernahm das Ruder und verlieh der Truppe neue Impulse – ein Umstand, den Wade hervorhebt: „Er bringt viel Energie rein und hat der Mannschaft neues Selbstvertrauen gegeben. Das Verhältnis ist offen und ehrlich, und das ist für eine Mannschaft wichtig.“
Obwohl der Aufstieg in dieser Saison kein Thema ist, blickt Wade positiv auf die Entwicklung zurück. Er sieht sich selbst in der Pflicht, die jungen Talente im Kader zu führen: „Ich versuche vor allem, mit Leistung voranzugehen und der Mannschaft zu helfen. Mit meiner Erfahrung kann ich den jüngeren Spielern sicher auch etwas mitgeben. Aber wir haben mehrere Spieler, die Verantwortung übernehmen.“
Mit nun 20 Buden im Gepäck ist Wade brandgefährlich wie eh und je. Sein Erfolgsgeheimnis nach all den Jahren im Geschäft? Eine Mischung aus Arbeitsethos und Gelassenheit. „Ich arbeite viel für mein Spiel und versuche immer, ruhig vor dem Tor zu bleiben. Außerdem hilft mir meine Erfahrung inzwischen sehr. Ohne die Mitspieler wären solche Zahlen aber auch nicht möglich“, erklärt der Angreifer, der sich in seinem zweiten Jahr in Neheim sichtlich wohlfühlt.
Besonders das familiäre Umfeld und die Aufnahme durch Vorstand und Fans haben es ihm angetan. Deshalb herrscht nun auch für die kommende Spielzeit 2026/27 Klarheit.
Die Fans des SCN dürfen aufatmen: Der Top-Torjäger bleibt an Bord. „Ich habe bereits für die kommende Saison zugesagt, weil ich mich beim SC Neheim sehr wohlfühle und vom Weg des Vereins überzeugt bin. Wir haben als Mannschaft noch viel Potenzial und wollen in der nächsten Saison angreifen. Dafür werde ich weiter alles geben“, verspricht Wade.
Bis dahin stehen aber noch einige Partien in der aktuellen Landesliga-Saison an. Sein Ziel ist es, die Quote weiter auszubauen und den Grundstein für einen noch erfolgreicheren Angriff im nächsten Jahr zu legen.