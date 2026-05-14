Fünferpack: Yatma Wade verzückt gegen Sundern den SC Neheim Nach seiner Gala gegen Sundern führt der 31-Jährige die Torjägerliste an und verlängert beim SCN. von red · Heute, 07:20 Uhr · 0 Leser

Yatma Wade schoss den TuS Sundern im Alleingang ab. – Foto: photoprojekt.net

Mit fünf Toren in einer Partie hat sich Yatma Wade zum Mann des Spieltags gekrönt. Der Angreifer des SC Neheim schraubte sein Konto damit auf 20 Saisontreffer hoch und teilt sich nun den Spitzenplatz der Torjägerliste zusammen mit Jannik Buchen und Dominik Urumis. Lohn der Mühen: Die Ernennung zum „Spieler der Woche“ bei FuPa Westfalen.

Es war ein Nachmittag, den er nicht so schnell vergessen wird. Beim Aufeinandertreffen mit dem TuS Sundern avancierte Yatma Wade zur Ein-Mann-Abrissbirne. Alle fünf Treffer des SC Neheim gingen auf das Konto des 31-Jährigen, der sich damit pünktlich zum Saisonendspurt im Torjäger-Ranking ganz nach oben schob. Wade: "Gehört zu den schönsten Momenten" „Natürlich ist das ein unglaubliches Gefühl. So etwas erlebt man nicht oft im Fußball. Aber am Ende freut es mich vor allem für die Mannschaft, weil wir als Team ein starkes Spiel gemacht haben“, gibt sich Wade trotz seiner Gala bescheiden. Dass er fünfmal in einem Spiel knipst, war auch für den erfahrenen Torjäger eine Premiere: „So viele Tore in einem Spiel hatte ich vorher noch nicht. Deshalb wird das definitiv ein besonderes Spiel bleiben. Ob es mein bestes Spiel war, ist schwer zu sagen, aber es gehört auf jeden Fall zu den schönsten Momenten meiner Karriere.“

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_____________________ Dass es beim SC Neheim derzeit so rund läuft, liegt auch an der personellen Veränderung auf der Trainerbank während der laufenden Spielzeit. Kevin Hines übernahm das Ruder und verlieh der Truppe neue Impulse – ein Umstand, den Wade hervorhebt: „Er bringt viel Energie rein und hat der Mannschaft neues Selbstvertrauen gegeben. Das Verhältnis ist offen und ehrlich, und das ist für eine Mannschaft wichtig.“