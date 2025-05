Fünferpack von Tegtmeyer - Kein Sieger im Topspiel in Springe

Der 26. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 bot alles, was der Amateurfußball zu leisten vermag: ein historisches Torfestival in Ihme-Roloven, späte Dramatik in Goltern, ein Vierkampf um die Spitze – und ein klarer Heimsieg, der Tabellenführer Halvestorf-Herkendorf mit breiter Brust in den Saisonendspurt schickt.

An der Spitze der Tabelle thront nach wie vor die SSG Halvestorf-Herkendorf – und wie. Mit einem beeindruckenden 6:1-Heimsieg gegen Schlusslicht Salzhemmendorf schraubte die Elf von Trainer Peters ihr Torverhältnis auf beachtliche 83:38. Der Mann des Spiels war eindeutig: Marvin Tegtmeyer. Mit fünf Treffern (4., 11., 60., 76., 86.) avancierte der Angreifer zur dominierenden Figur. Bartelt erzielte das zwischenzeitliche 4:0 (69.), während Geffert für die Gäste den Ehrentreffer markierte (78.). Salzhemmendorf bleibt Tabellenletzter und ist angesichts von 41 Gegentoren allein in den letzten sieben Spielen kaum noch zu retten.

Im Duell der Aufstiegskandidaten trennten sich der FC Springe und der SV Arnum torlos. In einer Partie, die stark umkämpft, aber wenig zwingend war, verpassten beide Teams die Chance, sich im engen Vierkampf um den Aufstieg entscheidend abzusetzen. Für Arnumer Trainer Abels kam es noch bitterer: Nach einem harten Foulspiel sah Schnell in der 71. Minute die Rote Karte.

Im vielleicht dramatischsten Spiel des Tages unterlag der TSV Goltern dem TV Jahn Leveste mit 2:3. Dabei hatte die Elf von Trainer Pascal Kuhn stark begonnen: „Wir legen richtig gut los, Thorsten Gräler macht ein Traumtor aus gut 30 Metern“, so Kuhn über den frühen Führungstreffer (9.). Danach jedoch verlor Goltern den Faden, ließ sich durch einen individuellen Fehler den Ausgleich einschenken (28.).

In der zweiten Halbzeit fiel das 1:2 nach einem Abstimmungsfehler in der Defensive: „Da stand die Innenverteidigung schlecht, der Gegner läuft durch und schiebt ihn ins lange Eck“, ärgerte sich Kuhn. Zwar gelang dem Coach selbst nach einem gelungenen Angriff noch der Ausgleich (64.), doch in der vierten Minute der Nachspielzeit segelte ein Eckball in den Strafraum – und landete über Umwege im Netz. „Wir hauen uns den Ball mehr oder weniger selbst rein. Das war nicht verdient“, bilanzierte Kuhn enttäuscht. In der Tabelle fällt Goltern auf Rang neun zurück.

Hier zum kompletten Bericht