– Foto: Andreas Hannig

Fünferpack von Leist-Schmidt beim Heimerfolg gegen Eldingen/Höfer

SV Lemgow-Dangenstorf/Gusborn – SG Eldingen / Höfer 7:2

Kim-Laura Leist-Schmidt erzielte fünf Tore und führte den SV Lemgow-Dangenstorf/Gusborn in der Frauen-Bezirksliga Lüneburg Ost am zweiten Spieltag zu einem 7:2 gegen die SG Eldingen/Höfer.

Nach dem frühen Rückstand durch Nina Schulze glich Leist-Schmidt umgehend aus und drehte die Partie mit weiteren Treffern noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang sorgten zwei sehenswerte Freistoßtore von Jasmin Bergmann und erneut Leist-Schmidt für klare Verhältnisse. In der Nachspielzeit machte die Torjägerin mit ihrem fünften Treffer das Ergebnis perfekt.

„Das schmeckt! Mit einem schönen 7:2 Sieg haben wir unsere Gäste am Sonntag nach Hause geschickt! Eldingen hat stark gekämpft und uns 100% abverlangt. Wir konnten jedoch nach dem frühen Rückstand wieder in die Spur finden und kamen immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor“, erklärte der SV Lemgow-Dangenstorf/Gusborn auf Instagram.

