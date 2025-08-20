Fünferpack von Leist-Schmidt beim Heimerfolg gegen Eldingen/Höfer

– Foto: Andreas Hannig

Kim-Laura Leist-Schmidt erzielte fünf Tore und führte den SV Lemgow-Dangenstorf/Gusborn in der Frauen-Bezirksliga Lüneburg Ost am zweiten Spieltag zu einem 7:2 gegen die SG Eldingen/Höfer.

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr SV Lemgow-Dangenstorf/Gusborn SV Lemgow-Dangenstorf/Gusborn SG Eldingen / Höfer SG Eldingen 7 2 Abpfiff Nach dem frühen Rückstand durch Nina Schulze glich Leist-Schmidt umgehend aus und drehte die Partie mit weiteren Treffern noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang sorgten zwei sehenswerte Freistoßtore von Jasmin Bergmann und erneut Leist-Schmidt für klare Verhältnisse. In der Nachspielzeit machte die Torjägerin mit ihrem fünften Treffer das Ergebnis perfekt.