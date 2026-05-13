Fünferpack und Double-Träume: Franziska Kühn glänzt für Brieselang

Im Auswärtsspiel des SV Grün-Weiß Brieselang beim FC Energie Cottbus erwischte Franziska Kühn einen besonders guten Tag. Beim 7:1-Sieg der Mannschaft von Trainer Christian Härtel steuerte Kühn fünf Tore bei, während Sandra Wiegand doppelt traf und Sarah-Luisa Lehmann den Ehrentreffer für Cottbus erzielte.

Trotz ihrer beeindruckenden individuellen Torausbeute sieht sich Kühn in erster Linie als Teamspielerin. "Am liebsten erziele ich meine Tore im Verbund als Team, indem wir uns die Tore spielerisch herausspielen", betonte sie. Ihre Treffsicherheit beweist sie in dieser Saison auf einer für sie neuen Position. Nachdem sie die vergangenen Jahre überwiegend im Sturmzentrum aktiv war, bespielt sie nun die Außenbahn.

Den Schlüssel zum deutlichen Erfolg sah die Offensivkraft in der mannschaftlichen Geschlossenheit: "Besonders gut lief aus meiner Sicht, dass wir taktisch gut eingestellt waren und sehr gut als Team funktioniert haben. Die Mannschaft hat geschlossen agiert und jeder hat für den anderen gekämpft."

Diese taktische Umstellung unter Härtel und seinen Co-Trainerinnen Victoria Ramp und Natalie Ellinger kommt ihren Fähigkeiten entgegen: "Auf der Position kann ich meine Schnelligkeit gut nutzen und spiele auch diese Position mittlerweile sehr gern." Die neue Rolle zahlte sich in Cottbus aus, wo das Team laut Kühn äußerst "griffig" agierte und "um jeden Ball gekämpft" hat.

Der Traum vom Double

Für den SV Grün-Weiß Brieselang biegt die Saison in der Landesliga in ihre wahrlich entscheidende Phase ein. Aktuell belegt das Team den zweiten Tabellenplatz, hat jedoch auch noch ein Spiel Rückstand auf den direkten Konkurrenten FSV Babelsberg 74. Zudem steht die Mannschaft im Landespokalfinale. Die sportlichen Ambitionen für den Saisonendspurt sind entsprechend hoch.

"Klares Ziel ist für uns das Double", formuliert Kühn selbstbewusst. "Wir trainieren als Mannschaft hart dafür und wollen natürlich am Ende den Pokal und die Meisterschaftsschale in die Höhe strecken und als Doublesieger die Saison beenden." Die mentale und physische Verfassung des Teams sei dafür bestens eingestellt.

Zusammenhalt als Erfolgsrezept

Ein wesentlicher Faktor für den anhaltenden Erfolg ist das intakte Mannschaftsgefüge. Kühn schnürt seit nunmehr rund sechs Jahren ihre Fußballschuhe für Brieselang. "Das Besondere für mich an der Mannschaft ist der Zusammenhalt und das freundschaftliche Miteinander auf dem Platz und neben dem Platz", hob sie hervor.

Der Kader besteht dabei seit Jahren nahezu unverändert: "Daher spiele ich mit allen sehr gern zusammen." Auch abseits des Fußballs verbringe das Team viel Zeit miteinander, was die Bindung zusätzlich stärke.

Marathonläuferin und Nachwuchstrainerin

Wie lange die erfahrene Spielerin noch selbst auf dem Platz stehen wird, lässt sie offen. "Da ich ja nicht mehr die Jüngste bin, schaue ich von Saison zu Saison, wie lange ich noch Fußball spielen kann und will", sagte sie.

Abseits des Platzes hat sie sich bereits ein großes sportliches Ziel erfüllt: Vor ihrem 40. Geburtstag ist sie erfolgreich einen Marathon gelaufen. Der Laufsport gehört weiterhin zu ihren präferierten Hobbys.

Darüber hinaus gibt Kühn ihre Erfahrung bereits an die nächste Generation weiter. Gemeinsam mit einem weiteren Trainer betreut sie die C-Juniorinnen des Vereins. "Ziel ist es hier, die Mädels so weiterzuentwickeln, dass sie im Mittelfeld mitspielen können", blickt sie auf die ambitionierte Arbeit im Nachwuchsbereich, in dem noch "viel Arbeit" auf sie warte.