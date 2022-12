War kaum zu stoppen: Timo Balte vom VfL Alfter. – Foto: Boris Hempel

Fünferpack! Timo Balte schießt Bad Honnef im Alleingang ab Landesliga Mittelrhein, Staffel 1: Der VfL Alfter schlägt den Tabellenletzten FV Bad Honnef im letzten Spiel der Hinrunde mit 6:1. Überragender Mann war einmal mehr Torjäger Timo Balte.

17 Tore in 14 Spielen - was nach der Hinrundenbilanz eines Erling Haaland klingt, ist die bisherige Torausbeute von Timo Balte. Der Stürmer ist bislang der alles überragende Mann beim VfL Alfter. Auch an diesem Wochenende, beim 6:1-Sieg von Alfter über das Schlusslicht FV Bad Honnef, war Balte wieder erfolgreich. Und das gleich fünf Mal!

Sieben Mal gab es das Duell Bad Honnef gegen Alfter bisher, die letzten sechs Spiele gingen allesamt an das Heimteam. Die Vorzeichen vor dieser achten Partie sprachen allerdings dafür, dass diese Serie gebrochen werden sollte, immerhin spielte der Tabellen-Fünfte gegen den Tabellenletzten. Zudem sollte die schwächste Defensive der Liga (schon 45 Gegentore in 14 Spielen) mit Timo Balte auf einen der Top-Torjäger der Liga treffen. Balte zum Ersten Eröffnet wurde der Torreigen jedoch von von einem anderen Offensivspieler der Gäste. Der erst 19-jährige Danny Simmo, erneut neben seinem Zwillingsbruder Sammy im Mittelfeld des VfL aufgeboten, traf noch in der Anfangsphase zur frühen Führung (12.). Dann war es jedoch das erste Mal so weit: Timo Balte schlug das erste Mal zu und erhöhte nach etwas mehr als einer halben Stunde auf 2:0 (35.). Mit diesem Zwei-Tore-Vorsprung ging es dann auch in die Halbzeitpause. Zwei Doppelschläge machen das halbe Dutzend voll Nicht einmal 15 Minuten waren in Durchgang zwei gespielt, da war der VfL Alfter eigentlich schon gar nicht mehr vom sicheren Auswärtige abzubringen. Ein Doppelschlag von Balte (51./59.) sorgte für den frühen Knockout nach der Pause. Ein möglicher lupenreiner Hattrick (einen "normalen" Dreierpack hatte Balte ja schon erzielt) wurde in der Folge jedoch vereitelt. Hasan El Bassraoui verkürzte per Foulelfmeter auf 1:4 (71.). Nicht wirklich ein Treffer mit Signalwirkung, trotzdem immerhin ein Ehrentreffer für den von Benjamin Krater trainierten FV Bad Honnef. Dann kam aber wieder Balte - und zwar wieder mit einem Doppelschlag. Mit seinen Saisontoren 16 und 17 (74./79.) sorgte er praktisch im Alleingang für einen ungefährdeten Kantersieg für Alfter.