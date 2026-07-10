Fünferpack schlägt Viererpack beim 6:6 – SVA schlägt SCG in Überzahl

Was für ein Offensiv-Spektakel! Die SpVgg Diepersdorf und der Laufer SV trennten sich in einem verrückten Match mit 6:6. Mann des Abends war Diepersdorfs Muhammed Calik, der dem Bezirksligisten gleich fünf Tore einschenkte und in der 84. Minute den 6:6-Endstand markierte. Auf der Gegenseite zeigte sich Mario Bickel mit vier Buden ebenfalls in absoluter Torlaune.

Die SpVgg Erlangen feierte derweil einen Sieg beim Post SV Nürnberg. Flint Eckstein steuerte nach dem Seitenwechsel einen Doppelpack zum 4:1-Erfolg bei. Eine Überraschung gab es in Dinkelsbühl: Trotz Pausenführung mussten sich die Sportfreunde im Derby der SG Segringen/Dinkelsbühl mit 1:3 geschlagen geben.

Mit Vollgas erledigte der FC Wendelstein seine Pflichtaufgabe. Der Landesligist überrollte den BSC Woffenbach mit 6:0. FCW-Torjäger Pascal Abele eröffnete den Torreigen unmittelbar nach dem Anstoß.

Einen Dämpfer kassierte der Bayernliga-Absteiger SC Großschwarzenlohe. Nach einer glatten Roten Karte gegen Philipp Schwarz kurz vor der Pause agierte der Favorit in Unterzahl und fing sich beim Bezirksligist SV Alesheim im zweiten Durchgang eine 0:2-Niederlage. Der Ex-Weißenburger Noah Leitel besorgte die SVA-Führung.

Landesliga- und Bezirksliga-Teams aus Mittelfranken im Einsatz: Die Spiele vom 9. Juli zum Durchklicken

FC Wendelstein 2017 – BSC Woffenbach 6:0

Schiedsrichter: Niklas Rumpel (Schwabach)

Tore: 1:0 Pascal Abele (1.), 2:0 Jonas Masseck (19.), 3:0 Justin Orendi (38.), 4:0 Niklas Schmidt (72.), 5:0 Andre Doffin (78.), 6:0 Paul Hammel (87.)





SV Alesheim – SC Großschwarzenlohe 2:0

Schiedsrichter: Katharina Baedeker (Schwabach) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Noah Leitel (73.), 2:0 Tobias Schnitzlein (78.)

Rot: Philipp Schwarz (40./SC Großschwarzenlohe/)





Post SV Nürnberg – SpVgg Erlangen 1:4

Tore: 0:1 Piero Gizzarelli (40.), 0:2 Marc Suffa-Petri (42.), 0:3 Flint Eckstein (69.), 0:4 Flint Eckstein (72.), 1:4 Ahmad Rezai (84.)





SV Sportfreunde Dinkelsbühl – SV Segringen 1:3

Tore: 1:0 Sebastian Kappler (45.), 1:1 Fabian Waldsauer (47.), 1:2 Julian Frickinger (51.), 1:3 Valentin Röttinger (86.)





SpVgg Diepersdorf – Laufer SV 6:6

Tore: 1:0 Muhammed Calik (9.), 1:1 Mario Bickel (14.), 1:2 Mario Bickel (20.), 2:2 Oliver Eichenmüller (23.), 3:2 Muhammed Calik (25.), 3:3 Mario Bickel (27.), 3:4 Bastian Stummer (30.), 4:4 Muhammed Calik (38.), 4:5 Mario Bickel (49.), 4:6 Sebastian Brückner (68.), 5:6 Muhammed Calik (75.), 6:6 Muhammed Calik (84.)

Testspiel-Check vom 9. Juli: SVU verspielt 4:0-Führung – Herger-Dreierpack ebnet Schwabach den Weg

Ein Kuriosum erlebte der SV Unterreichenbach gegen den TSV Johannis 83. Der Landesligist dominierte den ersten Durchgang und führte zur Pause nach Treffern von Marvin Jeltsch und Alexander Ochs sowie zwei Eigentoren komfortabel mit 4:0. Nach dem Seitenwechsel fing sich der Bezirksligist jedoch: Yakup Basoglu und ein Doppelpack von Tim Ruhrseitz brachten Johannis zurück in die Partie, ehe ein spätes Eigentor von Timo Rödig in der 84. Minute das bittere 4:4-Remis aus Sicht der Urus besiegelte.

Der SC 04 Schwabach gab sich beim FV Fortuna Neuses dagegen keine Blöße. Dank eines Dreierpacks von Landesliga-Top-Torjäger Yannis Herger und eines weiteren Treffers durch Neuzugang Jannis Sauer verbuchte die Mannschaft einen souveränen 4:1-Auswärtserfolg. Für Sauer ist es bereits der fünfte Treffer im vierten Spiel!

Landesliga-Teams aus Feucht und Erlangen mit weißer Weste – Bezirksligisten ASV Zirndorf, Meckenhausen und Stopfenheim siegen

Ebenfalls schadlos hielten sich die Landesligisten aus Feucht und Erlangen. Der 1. SC Feucht verbuchte durch die Tore von Elijah Kempe und Joel Jehnichen einen verdienten 2:0-Erfolg beim TSV Roßtal. Mit dem exakt gleichen Ergebnis setzte sich der ATSV Erlangen beim FC Ottensoos durch, wo Neuzugang Burak Ölcer und Roman Mihajlov die Weichen auf Sieg stellten.

In den weiteren Duellen feierte der ASV Zirndorf einen soliden 2:0-Sieg beim TSV Burgfarrnbach, bei dem Christoph Vornehm und Kevin Reinold im zweiten Durchgang trafen.

Der TSV Meckenhausen bezwang den TSV Mörsdorf in einer engen Partie mit 3:2, matchentscheidend war hier der Doppelpack von Jonas Ullrich. Der 24-Jährige kam erst im Sommer 2025 aus Mörsdorf zum TSV.

Die DJK Stopfenheim behielt indes bei der SG Kalbensteinberg/Obererlbach nach Toren von Simon Geisslinger und Timo Weglehner knapp mit 2:1 die Oberhand.

Landesliga- und Bezirksliga-Teams aus Mittelfranken im Einsatz: Die Begegnungen vom 8. Juli zum Durchklicken