Fünferpack: Penzberger Stürmer sichert sich Torjägerkanone

Fußball; Saison 2025/26; Bezirksliga; Dominik Bacher vom FC Penzberg beim Torjubel im Heimspiel gegen den FC Deisenhofen U23 am 28. März 2026 – Foto: Tamara Rabuser (or)

Der FC Penzberg siegt zum Abschluss 7:0 bei Absteiger BCF Wolfratshausen. Ein Akteur des FC überragt mit seinen fünf Treffern alles.

So leicht lässt sich ein bedeutungsloses Spiel in ein Meisterwerk verkehren. Die Penzberger Fußballer, 7:0 bei Absteiger BCF Wolfratshausen erfolgreich, nahmen die letzte Partie der Bezirksliga-Saison zum Anlass für eine finale, große Mission. Sie wollten den Teamkollegen Dominik Bacher zum Torschützenkönig dieser Spielklasse machen. Das war wahrlich kein leichtes Unterfangen, schließlich lag der Top-Stürmer zwei Treffer hinter dem Planegger Aleksander Demonjic, der selbst eine nimmermüde Tormaschine ist und dann beim 5:0 gegen Waldeck-Obermenzing auch noch zweimal einnetzte. Trotzdem wurde er überholt von Teufelskerl Bacher aus Sindelsdorf. Dem früheren Hachinger gelangen doch tatsächlich fünf Buden beim BCF. „Fünf Tore musst du erst mal schaffen. Wir haben gefeiert, als wenn wir Meister geworden wären“, so der scheidende FC-Trainer Maximilian Bauer.

Perfekter Ausstand für Penzbergs Trainer Maximilian Bauer

Ihm war das ganz lieb, dass nun andere im Rampenlicht erstrahlten. Für sein Empfinden hatte sich zuletzt ohnehin zu viel um ihn und seinen Abschied gedreht. „Ich war zum Glück ein bisserl außen vor“, scherzte er. An diesem Tag ging es um Bomber Bacher. Sie hatten einen Plan ausgeheckt. Wirklich jeder einzelne Offensivspieler habe „sein Ego hintenangestellt“, berichtete der Coach. Allen ging es nur darum, den Stürmer mit möglichst vielen Bällen zu füttern. Das nahm teils groteske Züge an, als die Penzberger Kollegen in noch so aussichtsreicher Lage probierten, Bacher zu bedienen. Was der beliebte Angreifer daraus machte, war aber auch eine Kunst. Allein sein erstes Tor zum 2:0 schlug ein wie ein Meteorit aus einer fernen Galaxie. Eine Flanke lupfte er per Außenrist mit Gefühl über den Torwart. „War überragend“, schwärmte Bauer.

In 27 Partien hat Dominik Bacher 33 Tore erzielt

Sein Fünferpack spült ihn auf Platz eins der Schützenliste mit nun 33 Treffern in 27 Spielen. Zum zweiten Mal in drei Jahren setzt er sich die Torjägerkrone auf in der Bezirksliga. Dafür wird’s wieder eine ordentliche Lieferung Weißbier geben, ausgelobt von einer bekannten Brauerei. „Da haben wir einen Grund, uns bald wieder zu treffen“, sagt Maximilian Bauer. Bacher, der wahrlich kein Kostverächter ist, hat schon angekündigt, die Mannschaft einzuladen. Es gibt noch ein wenig zu feiern. Rechnet man die vier abgezogenen Punkte vom Saisonstart mit ein, beendet der FCP seine erfolgreichste Saison seit dem Wiederaufstieg mit – justierten – 59 Zählern (offiziell 55) auf Platz drei. Deshalb nannte der Coach den launigen Nachmittag in Wolfratshausen auch einen „Tag der Rekorde“. Er selbst verlässt den FCP als „absoluter Fan“. Er will sich gelegentlich bei Spielen blicken lassen und nun aus der Distanz verfolgen, was sich in Penzberg Magisches zusammenbraut.

Statistik

BCF Wolfratshausen - FC Penzberg 0:7 (0:4) Tore: 0:1 (9.) D. Grgic, 0:2 (12.) Bacher, 0:3 (37.) Kirschner, 0:4 (43.) Bacher, 0:5 (49.) Bacher, 0:6 (57.) Bacher, 0:7 (60.) Bacher (Elfmeter). Gelbe Karten: Wolfratshausen 1, Penzberg 0. Schiedsrichter: Korbinian Horak. Zuschauer: 40.