Fünferpack Mergard: Altenwalde gewinnt Bezirkspokal-Auftaktsspektakel

– Foto: Austrian Ben

Jan-Lukas Mergard steuerte in der abgelaufenen Spielzeit bereits 16 Treffer zum souveränen Altenwalder Klassenerhalt bei. Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison stellte er eine neue persönliche Bestmarke auf. Schon nach acht Minuten gelang dem 24-Jährigen der Führungstreffer, den Ramzan Topcu nach einer knappen halben Stunde per Strafstoß veredelte - 2:0. Die zunächst unterlegenen Gäste nahmen zum zweiten Abschnitt hin drei Wechsel vor und kamen direkt stärker auf. Luca Bischoff sowie Linus Grün trafen binnen weniger Minuten zum Ausgleich. Nach 65 Zeigerumdrehungen erzielte Malik Raho sogar das 2:3. Doch der TSV fand einen Ausweg aus der schwierigen Phase. Darüber hinaus bestand Verlass auf Mergard, der das Spiel per Doppelschlag komplett umbog (76.). Damit noch nicht genug: Der Offensivakteur ließ in der 83. Minute das 5:3 folgen und krönte seinen herausragenden Abend in der Nachspielzeit mit dem Tor zum 6:3-Endstand, gleichbedeutend mit dem ersten Fünferpack seiner Herrenlaufbahn.