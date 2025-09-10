Fünferpack gegen Varenrode: „Waldi“ Griep schießt Clusorth auf Platz 2

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Jonas „Waldi“ Griep hat am Wochenende ein Ausrufezeichen gesetzt: Beim 6:0-Kantersieg des SV Clusorth-Bramhar gegen den bis dato ungeschlagenen SV Varenrode erzielte der 21-jährige Stürmer gleich fünf Treffer. Der Rechtsfuß, der beruflich als Fachkraft für Lagerlogistik arbeitet, zeigte sich in absoluter Topform – und führte sein Team damit auf Rang zwei der Tabelle.

6:0 gegen den bis dato ungeschlagenen SV Varenrode – das hatte so sicher niemand auf dem Zettel ...

Im Interview spricht der HSV-Fan über die aktuelle Erfolgswelle, seine eindrucksvolle Torquote, mögliche Wechselabsichten – und das, was ihn wirklich antreibt: der Spaß am Fußball:

Jonas Griep: Die Partie lief für uns wirklich nach Maß. Wir haben von Anfang an alles reingeworfen, standen hinten sehr stabil, haben den Ball gut laufen lassen und unsere Chancen eiskalt genutzt.

Durch den Sieg seid ihr auf Rang zwei geklettert. Der Start ist geglückt – was ist in dieser Saison möglich?

Jonas Griep: Wir wissen, was wir können, aber wir wollen nichts überstürzen. Unser Ziel ist es, oben mitzuspielen – und was am Ende dabei herauskommt, wird man sehen.

Deine persönliche Bilanz ist beeindruckend: 14 Treffer, hochgerechnet wären das über 70 Tore in der Saison. Was hast du dir vorgenommen?

Jonas Griep: Natürlich freut es mich, dass ich aktuell so treffsicher bin und der Mannschaft helfen kann. Aber am Ende ist es völlig egal, wer die Tore macht – im Vordergrund steht immer das Team. Ein einzelner Spieler gewinnt kein Spiel allein. Wir müssen in jeder Partie hart arbeiten und alles reinhauen – wer dann trifft, ist zweitrangig. Deshalb lege ich mich auch nicht auf eine konkrete Zahl fest.

Solche Zahlen wecken sicher Begehrlichkeiten. Haben andere Vereine schon angefragt?

Jonas Griep: Bis jetzt ist mein Handy ruhig geblieben. (lacht) Ich konzentriere mich voll auf die aktuelle Saison.

In der Jugend hast du Regionalliga mit dem SV Meppen und Landesliga mit Olympia Laxten gespielt. Wohin soll es bei den Herren noch gehen?

Jonas Griep: Ich fühle mich sehr wohl hier in Clusorth – das wissen, glaube ich, auch alle. Aber was die Zukunft bringt, wird man sehen.

Ein Blick auf Sonntag: Da kommt SuS Darme ins Eichenlaub-Stadion.

Jonas Griep: Darme ist kein einfacher Gegner, das wissen wir. Aber gerade in solchen Spielen wollen wir alles auf dem Platz lassen, um die drei Punkte bei uns zu behalten.