Fünferpack fürs Finale: Farid Omorou schießt Unterrath im Alleingang i

Perspektivisch traut der 34-Jährige Omorou noch mehr zu. „Doch wichtig wird sein, dass er nun einen Klub findet, bei dem er auch regelmäßig zum Einsatz kommt.“ Dass der Mittelstürmer in der DFB Nachwuchsliga in zehn Partien bislang erst zweimal getroffen, ist mit Blick auf seine Gala vom Mittwoch kaum zu glauben. Allerdings möchte dessen Trainer Omorou nicht alleine an Toren messen. „Er arbeitet viel für die Mannschaft, macht vorne Bälle fest, schafft Entlastung. Farid hat alles, was ein Stürmer braucht. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass wir als SG Unterrath in der Nachwuchsliga mitmischen. Bei Werder Bremen hätte er wahrscheinlich schon 15 Tore gemacht“, führt Leven aus.

Noch bleiben Omorou vier Partien in der Eliteklasse, um die eigene Bilanz aufzupolieren. Auch wenn es für den Nachwuchs vom Franz-Rennefeld-Weg danach wieder runter in die Niederrheinliga geht, kann die Leven-Elf schon jetzt stolz auf das in dieser Saison Erreichte sein. „Wir hatten uns mit dem Aufstieg, dem Gewinn des Kreispokals und dem Erreichen des Endspiels um den Niederrheinpokal drei Ziele gesetzt. Zwei davon haben wir schon erreicht“, führt Leven aus. Und auch Ziel Nummer drei dürfte Formsache sein. Im Finale des Kreispkals trifft die SG Unterrath, die am Sonntag zunächst Rot-Weiss Essen in der Nachwuchsliga empfängt, am Vatertag als hoher Favorit auf den SC West.