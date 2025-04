Fünferpack für Lendersdorf: Alemannia rüstet sich für die Zukunft

„Wir sind sehr weit mit unserer Kaderplanung für die nächste Saison und zuversichtlich, diese in den nächsten zwei bis drei Wochen erfolgreich abschließen zu können“, erklärt Sportleiter Dennis Bodden.

Allen voran kehrt Philipp Welter zurück zur SCA. Der 26-jährige Mittelfeldregisseur wechselt von Viktoria Arnoldsweiler in die Heimat und soll im Zentrum der neue Taktgeber werden. „Wir freuen uns sehr, dass sich Philipp für die Rückkehr zur SCA und unseren Weg entschieden hat“, so Bodden. „Wir hatten in den vergangenen Jahren und Monaten stetigen Kontakt und konnten diesen Transfer nun endlich vollziehen. Auch in diesem Sommer gibt es wieder zahlreiche Wechsel auf dem Transfermarkt in Düren. Glücklicherweise konnte man sich jedoch gegen prominente Konkurrenz durchsetzen.“