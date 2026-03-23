 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Fünferpack: Ahrweilers Torjäger Porca tanzt Polka

Rheinlandliga: Arzfeld kommt gegen den Spitzenreiter unter die Räder – Bitburg bezwingt Immendorf – Auswärtssiege für Wittlich und SG Hochwald. BILDERGALERIEN

von Vinzenz Anton / Alexander Krist · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Nicht zu halten war Almir Porca: Der Goalgetter des Ahrweiler BC traf in Arzfeld gleich fünf Mal.
Nicht zu halten war Almir Porca: Der Goalgetter des Ahrweiler BC traf in Arzfeld gleich fünf Mal. – Foto: Alfred Mehles

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SG Arzfeld – Ahrweiler BC 1:8 (0:5)