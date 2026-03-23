Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Fünferpack: Ahrweilers Torjäger Porca tanzt Polka
Rheinlandliga: Arzfeld kommt gegen den Spitzenreiter unter die Räder – Bitburg bezwingt Immendorf – Auswärtssiege für Wittlich und SG Hochwald. BILDERGALERIEN
von Vinzenz Anton / Alexander Krist · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Nicht zu halten war Almir Porca: Der Goalgetter des Ahrweiler BC traf in Arzfeld gleich fünf Mal. – Foto: Alfred Mehles