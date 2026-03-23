Fünferpack: Ahrweilers Torjäger Porca tanzt Polka

Auf der Hinfahrt nach Wissen hatte die SG Hochwald zunächst mit einer Buspanne zu kämpfen, weshalb die Partie mit einer Verspätung von einer Stunde angepfiffen wurde. Trotz der problematischen Anreise siegten die Gäste in einem der „wichtigsten Spiele überhaupt im Kampf um den Klassenverbleib“, wie es Fabian Mohsmann im Vorfeld der Partie verkündet hatte. Bereits in der ersten Halbzeit ließen Jean-Baptiste Emamu (2.), Linus Merling (25.), Louis Baldes (27.) und Nils Hemmes (38.) beste Chancen zur Hochwälder Führung liegen. Nach der Pause war es dann Louis Baldes, der per sehenswertem Seitfallzieher das 1:0 für die Gäste erzielte. Für die Vorentscheidung sorgte Elias Stelker (73.), der einen Abschlag von Keeper Koltes erlief und zur Vorentscheidung traf. „Für die nächsten Wochen war dieser Sieg elementar, um auch den Druck ein wenig rauszunehmen. Ich bin extrem stolz, da wir vor allem in der Defensive extrem viel umstellen mussten. Dafür haben es die Jungs wirklich super gemacht“, meinte Fabian Mohsmann, Trainer der SGH.