Fünfer-Wechsel von Delkenheim nach Erbenheim fix

Wiesbaden. Der Spielertrainer des FV Delkenheim geht nach Erbenheim und der Spielertrainer des SV Erbenheim geht wiederum nach Delkenheim. Diese spezielle Konstellation spitzt sich weiter zu. Denn nun ist ein erstes Spieler-Quintett bekannt geworden, das gemeinsam mit Eric Pascal Bender den Weg vom FVD zum SVE gehen wird.
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Denn Mika Leifermann, Kerem Anadolu, Renato Pereira, Tim Basic und Akim Arndt werden im Sommer zum SV Erbenheim wechseln. "Das ist das Gerüst unserer aktuellen Mannschaft, das definitiv auch Gruppenliga-Format hat. Es könnten auch noch weitere Spieler mit nach Erbenheim kommen", umreißt Bender die aktuelle Kaderplanung, die aber ausdrücklich auch auf externe Spieler einschließen soll. Einige Neuzugänge von außerhalb Delkenheims seien bereits fix, erklärt Bender.
Bender hängt die Schuhe an den Nagel
Fest steht auch, dass es mit der Spielertrainer-Karriere von Bender erst mal vorbei ist. "Ich hänge meine Schuhe an den Nagel, werde nur noch an der Seitenlinie stehen. Auf Gruppenliga-Niveau sollte ein Trainer an der Seitenlinie stehen, außerdem will ich auch eine neue Ära meiner Trainer-Laufbahn einläuten", sagt Bender. Den spielenden Co-Trainer-Part soll zur neuen Saison dann Mika Leifermann ausfüllen. Der Offensivspieler begründet den Schritt, mit Bender nach Erbenheim zu gehen, so: "Die Position als Co-Trainer war nicht der Hauptgrund, sondern weil ich eine Liga höher und auf keinen Fall mehr in der KOL spielen will", sagt Leifermann.
Verlängerter Arm einer "hungrigen" Truppe
Der 22-Jährige soll dann verlängerter Arm einer "jungen, hungrigen" Mannschaft werden, wie es Bender ausdrückt. "Pascal ist Fußball pur, sehr ehrgeizig. Das sollte jeder im Blut haben", sagt Leifermann über seinen Trainerpartner. Bereits jetzt ist Leifermann fürs Warmmachen und Dehnprogramm beim FVD zuständig, wird sich künftig auch in Sachen Taktik und Aufstellung einbringen - und ein Ohr in der Kabine haben.
"Ich bin guter Dinge, wir ticken in vielen Dingen sehr ähnlich", freut sich Erbenheims Vorsitzender Mike Steinbach über die Komplettierung des Trainerteams. Beide Spielertrainer würden in ihren Clubs versuchen, bis Saisonende das bestmögliche rauszuholen. Das würde für Delkenheim, das am Sonntag im Topspiel gegen die Freien Turner spielt, den Aufstieg in die Gruppenliga bedeuten. Und für Erbenheim besteht das Ideal-Szenario aus Kreispokalsieg und Klassenerhalt. In Sachen Pokalsieg hat der SVE mit dem Vorstoß ins Halbfinale gute Chancen, auch der Klassenerhalt könnte mit einem Auswärtssieg beim FC Türk Kelsterbach ein gutes Stück näher kommen.