Fünfer-Wechsel von Delkenheim nach Erbenheim fix Neben dem künftigen Co-Trainer Mika Leifermann folgen vier weitere Spieler des FV Delkenheim ihrem Coach Eric Pascal Bender zum SVE von Philipp Durillo · Heute, 19:20 Uhr · 0 Leser

Spielen auch zur kommenden Saison im gleichen Verein: Eric Pascal Bender (links) und Mika Leifermann (Mitte) bilden das künftige Trainer-Tandem des SV Erbenheim. Clubchef Mike Steinbach (rechts) freut's. – Foto: SVE

Wiesbaden. Der Spielertrainer des FV Delkenheim geht nach Erbenheim und der Spielertrainer des SV Erbenheim geht wiederum nach Delkenheim. Diese spezielle Konstellation spitzt sich weiter zu. Denn nun ist ein erstes Spieler-Quintett bekannt geworden, das gemeinsam mit Eric Pascal Bender den Weg vom FVD zum SVE gehen wird.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Denn Mika Leifermann, Kerem Anadolu, Renato Pereira, Tim Basic und Akim Arndt werden im Sommer zum SV Erbenheim wechseln. "Das ist das Gerüst unserer aktuellen Mannschaft, das definitiv auch Gruppenliga-Format hat. Es könnten auch noch weitere Spieler mit nach Erbenheim kommen", umreißt Bender die aktuelle Kaderplanung, die aber ausdrücklich auch auf externe Spieler einschließen soll. Einige Neuzugänge von außerhalb Delkenheims seien bereits fix, erklärt Bender.

Bender hängt die Schuhe an den Nagel Fest steht auch, dass es mit der Spielertrainer-Karriere von Bender erst mal vorbei ist. "Ich hänge meine Schuhe an den Nagel, werde nur noch an der Seitenlinie stehen. Auf Gruppenliga-Niveau sollte ein Trainer an der Seitenlinie stehen, außerdem will ich auch eine neue Ära meiner Trainer-Laufbahn einläuten", sagt Bender. Den spielenden Co-Trainer-Part soll zur neuen Saison dann Mika Leifermann ausfüllen. Der Offensivspieler begründet den Schritt, mit Bender nach Erbenheim zu gehen, so: "Die Position als Co-Trainer war nicht der Hauptgrund, sondern weil ich eine Liga höher und auf keinen Fall mehr in der KOL spielen will", sagt Leifermann.

Verlängerter Arm einer "hungrigen" Truppe Der 22-Jährige soll dann verlängerter Arm einer "jungen, hungrigen" Mannschaft werden, wie es Bender ausdrückt. "Pascal ist Fußball pur, sehr ehrgeizig. Das sollte jeder im Blut haben", sagt Leifermann über seinen Trainerpartner. Bereits jetzt ist Leifermann fürs Warmmachen und Dehnprogramm beim FVD zuständig, wird sich künftig auch in Sachen Taktik und Aufstellung einbringen - und ein Ohr in der Kabine haben.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr FV Delkenheim Delkenheim Freie Turnerschaft Wiesbaden FT Wiesbaden 15:00 PUSH