Fünf Zugänge von Dassendorf & noch mehr: Vorwärts/Wacker rüstet auf

Beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt wird der Sommer zur Zäsur. Nach einer Saison, in der der Klassenerhalt in der Oberliga Hamburg nur knapp gelang, stellt sich der Pokalfinalist personell umfangreich neu auf. Die Trainer Ümit Taytanli und Gökhan Acar bekommen zahlreiche neue Spieler dazu, müssen aber auch eine lange Liste an Abgängen auffangen.
Besonders auffällig ist der Block von der TuS Dassendorf. Mit Yannik Nuxoll, Johann von Knebel, Okan Adil Kurt, Caspar Lovis Kremberg und Maximilian Peter Grünberg wechseln gleich fünf Spieler von der TuS zu Vorwärts/Wacker. Dazu kommt mit Christian Degener ein Angreifer, der zuletzt für den FC Türkiye Wilhelmsburg 17 Tore erzielte.
Der Kader bekommt damit sichtbar mehr Tiefe und Erfahrung. Neben dem Dassendorf-Quintett und Degener schließen sich auch Philip Stefaniuk von Altona 93, Christian Gruhne von Concordia Hamburg und Aytunc Isik von SV Halstenbek-Rellingen dem Klub an. Von Walddörfer SV kommen Uchechukwu Joshua Dimgba John und Yusuf Leon Asif, zudem rücken Sajad Al-Furati aus der eigenen zweiten Mannschaft und Hemal Razaqi von SC Victoria II dazu.
Gerade der Dassendorf-Block macht den Umbruch spannend. Vorwärts/Wacker bekommt Spieler aus einem Umfeld, das in der Oberliga seit Jahren ganz oben angesiedelt ist. Dazu bringt Degener nach seiner starken Saison beim FC Türkiye nachweisliche Torgefahr mit. Für einen Klub, der sportlich zuletzt lange um den Ligaverbleib kämpfen musste, sind das deutliche Signale.
Die Veränderungen sind allerdings nicht nur auf Zugangsseite groß. Mit Ali Kurt zieht es einen Spieler zum SV Eichede. Michel Frank Hans Dieter Netzbandt, Luis Hacker und Leon Mundhenk wechseln zum FC Türkiye Wilhelmsburg. Antonio Simonovic schließt sich ETSV Hamburg an, Evailton Braima Martins Fernandes geht zu Altona 93, William Karl Moje zu FC Teutonia 05 Ottensen.
Zudem sind die Ziele von Bujar Sejdija, Lawrence Schön, Emrah Kerim Ates, Derrick Duah und Mauro Leandro Alcaraz Paramidani offen. Damit verliert Vorwärts/Wacker nicht nur einzelne Kaderspieler, sondern muss in mehreren Mannschaftsteilen neu sortieren.
Der Sommer zeigt deshalb zwei Seiten: Der Umbruch ist groß, die Qualität der neuen Spieler aber ebenfalls. Wenn die vielen Zugänge schnell zusammenfinden, kann Vorwärts/Wacker deutlich stabiler in die neue Oberliga-Saison gehen als noch im Vorjahr.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: