Fünf Zugänge von Dassendorf & noch mehr: Vorwärts/Wacker rüstet auf SC Vorwärts/Wacker Billstedt stellt sich nach dem knappen Klassenerhalt in der Oberliga Hamburg neu auf und holt zahlreiche Zugänge, darunter fünf Spieler von der TuS Dassendorf. von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Veränderungen bei Vorwärts/Wacker. – Foto: Oliver Utesch

Beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt wird der Sommer zur Zäsur. Nach einer Saison, in der der Klassenerhalt in der Oberliga Hamburg nur knapp gelang, stellt sich der Pokalfinalist personell umfangreich neu auf. Die Trainer Ümit Taytanli und Gökhan Acar bekommen zahlreiche neue Spieler dazu, müssen aber auch eine lange Liste an Abgängen auffangen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Besonders auffällig ist der Block von der TuS Dassendorf. Mit Yannik Nuxoll, Johann von Knebel, Okan Adil Kurt, Caspar Lovis Kremberg und Maximilian Peter Grünberg wechseln gleich fünf Spieler von der TuS zu Vorwärts/Wacker. Dazu kommt mit Christian Degener ein Angreifer, der zuletzt für den FC Türkiye Wilhelmsburg 17 Tore erzielte.

Viel Qualität für den Neustart Der Kader bekommt damit sichtbar mehr Tiefe und Erfahrung. Neben dem Dassendorf-Quintett und Degener schließen sich auch Philip Stefaniuk von Altona 93, Christian Gruhne von Concordia Hamburg und Aytunc Isik von SV Halstenbek-Rellingen dem Klub an. Von Walddörfer SV kommen Uchechukwu Joshua Dimgba John und Yusuf Leon Asif, zudem rücken Sajad Al-Furati aus der eigenen zweiten Mannschaft und Hemal Razaqi von SC Victoria II dazu. Gerade der Dassendorf-Block macht den Umbruch spannend. Vorwärts/Wacker bekommt Spieler aus einem Umfeld, das in der Oberliga seit Jahren ganz oben angesiedelt ist. Dazu bringt Degener nach seiner starken Saison beim FC Türkiye nachweisliche Torgefahr mit. Für einen Klub, der sportlich zuletzt lange um den Ligaverbleib kämpfen musste, sind das deutliche Signale.