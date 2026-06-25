Fünf Zugänge und ein Trainerduo: Neustart beim BCF

Aus beruflichen Gründen ist Patriot Lajqi (li.) beim Neuanfang des BCF in der Kreisliga nicht mehr dabei. – Foto: Tamara Rabuser (or)

Der BCF Wolfratshausen startet mit einem neuen Trainergespann und sechs Neuzugängen in die Kreisliga-Saison. Drei Spieler kommen vom SV Internationale Taufkirchen; Innenverteidiger Isaac Etoko Mbambo war zuletzt bei Türk Augsburg.

Es gibt Lebenslagen, in denen berufliche und sportliche Belange untereinander willkürlich koordinieren. Lulzim Kuqi erlebt aktuell eine solche Phase. Der neue Fußballer-Chef des BCF Wolfratshausen hat sich selbstständig gemacht und ein kleines Busunternehmen gegründet. Ein Metier, in dem sich der 46-Jährige recht gut auskennt, denn er war rund 20 Jahre in dieser Branche tätig. Neu für ihn sind hingegen die Lenkzeiten an der Kräuterstraße: In enger Abstimmung mit seinen Kollegen aus der Abteilungsleitung geht es fortan darum, den BCF-Fußball auf Kreisliga-Ebene wieder auf Vordermann zu bringen. Kuqis erste Schritte: Die Verpflichtung eines Trainerduos für die Erste Mannschaft. Ob es nach dem Rückzug im Winter sogleich wieder eine Reserve geben wird, bleibt noch abzuwarten. Der Spartenchef ist optimistisch, dass im sogenannten Flexmodell, bei dem in der C-Klasse mit nur neun Mann gespielt wird, eine Neuanmeldung des BCF realistisch sei. Der Funktionär spricht von „positiven Tendenzen“.

Die gibt es freilich auch beim Kreisliga-Kader. Kuqi hat die Zusagen von fünf Feldspielern plus einem Torhüter, der künftig zusammen mit Albin Veliqi und Luca Hölting Gegentore verhindern soll. Drei Neue kommen vom SV Internationale Taufkirchen, nämlich Tshimbalanga Ilunga, Christian Yanga und Armije Mukanda. Potenzial unbekannt. Santiago Castano entstammt dem Nachwuchs der SG Quelle Fürth. Besonders stolz ist Kuqi über die Zusage von Isaac Etoko Mbambo: Der 29-jährige Innenverteidiger kommt von Türk Augsburg, kam dort aber nur in der Kreisliga-Reserve zum Einsatz. „Er ist einer, der das Spiel an sich reißt und Kommandos gibt“, betont der BCF-Abteilungsleiter die Stärken Mbambos, der zuvor ebenfalls in Taufkirchen aktiv war. Womit sich auch der Kreis der bisherigen Neuzugänge schließt: Denn auch Schlussmann Gedeon Otani war bis zuletzt Teil der Multikulti-Truppe aus der A-Klasse München.

Aktuell besteht noch Kontakt zu zwei Angreifern sowie einem Spielgestalter auf Nachwuchsleistungszentrum-Level. Ob dies letztlich reicht, um alle Abgänge zu kompensieren, bleibt abzuwarten. Denn mit Mohamed Karim (zum FC Garmisch) und Kapitän Patriot Lajqi (berufliche Belastung) haben sich zwei weitere Leistungsträger abgemeldet.

Dafür gibt es ein neues Trainergespann mit Luis Torrey und Markus Schröck. Sie sind künftig die Taktgeber im Training und am Spielfeldrand. Beide waren mehrere Spielzeiten im Nachwuchs des FC Deisenhofen tätig – Torrey zuletzt als Verantwortlicher der B4 in der Kreisklasse und auch schon bei den BCF-Frauen II, zudem als Assistent von Schröck bei der U19. Der wiederum war lange Zeit beim TSV Trudering aktiv, ehe er an die Seitenlinie wechselte. „Wenn man es schafft, in Deisenhofen längere Zeit zu arbeiten, macht man nicht viel verkehrt“, meint Kuqi. Sowohl der bereits im siebten Lebensjahrzehnt angekommene Torrey, als auch der wesentlich jüngere Schröck haben ein Faible für Talente: „Sie mögen junge Spieler sehr gerne.“ Ein Selbstläufer war es ganz offensichtlich nicht, beide Coaches für ein Engagement in Farchet zu gewinnen. „Das war der größte Brocken“, räumt der Spartenchef ein. Drei Trainingseinheiten während der Vorbereitung sollen die Bande zwischen Trainer und Mannschaft rasch festigen, die Zielsetzung übernimmt der Chef vorsorglich höchst selbst: „Nach den vielen Negativerlebnissen der letzten Jahre einfach mal in der Liga ankommen und den jetzigen Status akzeptieren.“