Fünf Zugänge: SVHR rüstet nach dem Abstieg weiter auf SV Halstenbek-Rellingen stellt mehrere Zugänge vor: Jakub Kokoc, Alessio Höcker, Milot Rasimi, Dominic Lemcke und Yuki Lida verstärken den Oberliga-Absteiger. von red · Heute, 20:11 Uhr · 0 Leser

Weitere Zugänge für SV Halstenbek-Rellingen. – Foto: IMAGO / Lobeca

Die SV Halstenbek-Rellingen arbeitet weiter am Kader für die neue Saison. Der Oberliga-Absteiger hat gleich mehrere Personalien vorgestellt - darunter einen erfahrenen Defensivspieler, einen jungen Mittelfeldspieler, einen Rückkehrer und einen Zugang aus Japan.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Erfahrung für die Defensive Die SV Halstenbek-Rellingen hat nach dem Abstieg aus der Oberliga Hamburg weitere Bausteine für den neuen Kader präsentiert. Besonders viel Erfahrung bringt Jakub Kokoc mit. Der Defensivspieler wechselt vom Hetlinger MTV zur SVHR und kommt nach Vereinsangaben auf weit über 100 Spiele in der Landesliga. Der Klub hebt seine Zweikampfstärke, Ruhe am Ball und Führungsqualitäten hervor - Eigenschaften, die der Defensive Stabilität geben sollen. Auch Alessio Höcker schließt sich Halstenbek-Rellingen an. Er kommt vom Hamburger SV III und wurde nach Vereinsangaben zuvor unter anderem bei Eintracht Norderstedt, beim Eimsbütteler TV und bei Holstein Kiel ausgebildet. Damit bekommt die SVHR einen weiteren jungen Spieler dazu, der bereits verschiedene Ausbildungsstationen durchlaufen hat.

Rasimi bringt frühe Herrenerfahrung mit Für das Mittelfeld kommt Milot Rasimi vom SV Blankenese. Der 18-Jährige sammelte dort nach Angaben der SVHR bereits 21 Einsätze im Herrenbereich, obwohl er altersmäßig noch in der A-Jugend hätte spielen können. Der Verein beschreibt ihn als talentierten Zugang, der mit Erfahrung und Ehrgeiz helfen soll. Dazu kehrt Dominic Lemcke zur SVHR zurück. Der Verein bezeichnet ihn als echtes Eigengewächs und Halstenbeker Jung. Lemcke durchlief in der Jugend mehrere Stationen bis zur U19 bei der SV Halstenbek-Rellingen und trägt nun wieder das Trikot seines Heimatvereins.