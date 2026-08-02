Fünf Zugänge: SVHR rüstet nach dem Abstieg weiter auf

Die SV Halstenbek-Rellingen arbeitet weiter am Kader für die neue Saison. Der Oberliga-Absteiger hat gleich mehrere Personalien vorgestellt - darunter einen erfahrenen Defensivspieler, einen jungen Mittelfeldspieler, einen Rückkehrer und einen Zugang aus Japan.
Die SV Halstenbek-Rellingen hat nach dem Abstieg aus der Oberliga Hamburg weitere Bausteine für den neuen Kader präsentiert. Besonders viel Erfahrung bringt Jakub Kokoc mit. Der Defensivspieler wechselt vom Hetlinger MTV zur SVHR und kommt nach Vereinsangaben auf weit über 100 Spiele in der Landesliga. Der Klub hebt seine Zweikampfstärke, Ruhe am Ball und Führungsqualitäten hervor - Eigenschaften, die der Defensive Stabilität geben sollen.
Auch Alessio Höcker schließt sich Halstenbek-Rellingen an. Er kommt vom Hamburger SV III und wurde nach Vereinsangaben zuvor unter anderem bei Eintracht Norderstedt, beim Eimsbütteler TV und bei Holstein Kiel ausgebildet. Damit bekommt die SVHR einen weiteren jungen Spieler dazu, der bereits verschiedene Ausbildungsstationen durchlaufen hat.
Für das Mittelfeld kommt Milot Rasimi vom SV Blankenese. Der 18-Jährige sammelte dort nach Angaben der SVHR bereits 21 Einsätze im Herrenbereich, obwohl er altersmäßig noch in der A-Jugend hätte spielen können. Der Verein beschreibt ihn als talentierten Zugang, der mit Erfahrung und Ehrgeiz helfen soll.
Dazu kehrt Dominic Lemcke zur SVHR zurück. Der Verein bezeichnet ihn als echtes Eigengewächs und Halstenbeker Jung. Lemcke durchlief in der Jugend mehrere Stationen bis zur U19 bei der SV Halstenbek-Rellingen und trägt nun wieder das Trikot seines Heimatvereins.
Ein spannendes Profil bringt auch Yuki Lida mit. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt von der Tokyo Gakugei University nach Halstenbek-Rellingen. Die SVHR hebt seine Spielintelligenz und Technik hervor und sieht ihn als Verstärkung für das eigene Offensivspiel.
Damit nimmt der Kader des Oberliga-Absteigers weiter Form an. Nach einer schwierigen Saison setzt die SV Halstenbek-Rellingen auf eine Mischung aus Erfahrung, Ausbildung, regionaler Bindung und internationalem Profil. Genau diese Breite soll helfen, in der neuen Spielzeit wieder stabiler aufzutreten.
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