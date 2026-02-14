Fünf Zugänge beim Kreisligisten und Landesliga-Kapitäne bleiben

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Pünktlich zur Fasnet gibt es positive Nachrichten beim FV Sportfreunde Neuhausen: Kapitän Janis Denzinger und Co-Kapitän Luis Herzog haben ihre Zusagen für die Saison 2026/27 gegeben. Damit steht eine wichtige Basis für die kommende Kaderplanung. Der Verein will in den nächsten Tagen und Wochen weitere Entscheidungen verkünden und Schritt für Schritt die Weichen für die neue Spielzeit stellen.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

GSV Hellas Reutlingen

Der GSV Hellas Reutlingen treibt seine Kaderplanung weiter voran und präsentiert gleich mehrere Verstärkungen für die kommende Phase der Saison. Mit Dimitrios Petridis stößt ein technisch starker Mittelfeldspieler zum Team, der seine komplette Jugend beim Oberligisten SSV Reutlingen absolvierte. Nach längerer Verletzungspause ist er hochmotiviert zurück und soll mit Spielintelligenz und Zweikampfstärke sofort Impulse setzen.

Auch auf der Torhüterposition gibt es Zuwachs: Antonio Ponjavic wechselt vom TSV Betzingen zu Hellas. Der Keeper bringt Präsenz, Ruhe und Erfahrung mit und soll der Defensive zusätzliche Stabilität verleihen.

Im Mittelfeld erweitert Alessio Andrea den Kader. Nach Stationen beim TSV Betzingen, CP Reutlingen und TSV Eningen will er nach Verletzungszeit neu angreifen und seine technische Qualität einbringen. Offensiv verstärkt zudem Kristi Dushi vom SV Bonlanden die Mannschaft. Der kreative Spielmacher soll mit Dynamik und Torgefahr das Angriffsspiel beleben.

Komplettiert wird das Update durch Michail Tsipos, der als neuer Torwarttrainer zum Verein stößt. Mit moderner Trainingsarbeit und klarer Struktur soll er die Entwicklung der Keeper weiter vorantreiben. Der GSV Hellas blickt optimistisch auf die gemeinsame Zukunft.

