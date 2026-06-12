Fünf weitere Spieler verlängern

Damit gewinnt das neue Perspektivprojekt des FSC weiter an Kontur. Die U23, die aus der bisherigen zweiten Mannschaft hervorgeht und künftig in der Kreisoberliga Kassel antritt, soll beim Verein eine zentrale Rolle einnehmen: als sportliche Brücke zwischen Nachwuchs- und erster Mannschaft, aber auch als Entwicklungsraum für junge Spieler auf anspruchsvollem Niveau.

Im Mittelpunkt der jüngsten Mitteilung stehen naturgemäß die fünf neuen Zusagen. Mit Taheri, Kuhn, Sander sowie Nico und Chris Maurer vergrößert der FSC den Stamm jener Spieler, die den neuen Weg der U23 mittragen sollen. Gerade in einer Mannschaft, die nicht nur Ergebnisse liefern, sondern vor allem Entwicklung ermöglichen soll, ist ein solches frühzeitiges Bekenntnis von Bedeutung. Es schafft Verlässlichkeit in einer Phase, in der aus einer strukturellen Idee Schritt für Schritt ein konkurrenzfähiges Team werden muss.