Fünf weitere Spieler geholt: VfB Bach geht neue Wege

Im Kader des Bezirksligisten VfB Bach hat sich diesen Sommer einiges getan. Kaum ein Stein blieb auf dem anderen. Leistungsträger wie Dirmeier, Mathes, Steinhauer, Leppien, Lugauer oder D'Errico orientierten sich um und verließen den Verein. Demgegenüber stehen insgesamt zwölf Neuzugänge. Zuletzt wurden noch weitere Spieler geholt. Diesen Umbruch – dass es einen geben würde, war schon seit dem Winter klar – nutzen die Verantwortlichen, um einen neuen Weg einzuschlagen. Vorrangig junge, hungrige Spieler mit Entwicklungspotenzial sollen die Lücken schließen.
Diesen Weg schlägt der Ex-Landesligist ganz bewusst ein. Bachs sportlicher Leiter Uwe Konnerth skizziert die Gedankenspiele bei der Kaderplanung so: „Nach der Installation von Tom Seitz und Markus Schnabl als neues Trainerduo haben wir uns zusammengesetzt und sind zum Entschluss gekommen, dass wir den Umbruch vor allem mit jungen Spielern gestalten möchten. Zusätzlich werden Spieler aus der A-Jugend diese Saison schon teilweise mittrainieren. Dadurch soll sich eine Einheit formen und die Akklimatisation wird nächstes Jahr nicht mehr so groß sein. In der U19 tummeln sich 13 Spieler, die vor ihrem letzten Jugendjahr stehen. Die nächsten Jahre gilt es eine Mannschaft aufzubauen, die wieder für Furore sorgt. Ich bin positiv gestimmt, dass das klappt.“
Köpfe des Ganzen sind Thomas Seitz und Markus Schnabl (beide 51). Die neuen VfB-Trainer sind sich der herausfordernden Aufgabe bewusst, freuen sich aber auch darauf, zumal beide sehr gerne mit jungen Spielern arbeiten. Die Weiterentwicklung der Youngster steht im Vordergrund. Gerade deshalb wird die anstehende Saison in der Bezirksliga Süd nicht nur an den reinen Ergebnissen gemessen am Donauufer. „Diese Saison wollen wir uns stabilisieren und attraktiven Fußball bieten, der den Zuschauern wieder Spaß macht“, umreißt Konnerth.
Bereits kommuniziert waren die Verpflichtungen von Paul Misslbeck
(TSV Bad Abbach), Daniel Khodai
, Julius Pletzer
(beide U19 Freier TuS Regensburg), Justus Vaitl
(U19 FC Tegernheim), Mohamed Jaiteh
(U19 Jahn Futsal) sowie Niksa Tadic
und Okan Öksüm
(beide U19 SG Ettmannsdorf). Abgesehen von Offensivmann Misslbeck werden alle beim VfB Bach die ersten Schritte im Herrenbereich gehen. In der Zwischenzeit hat der Bezirksligist weitere Transfer festgeschnürt. Und zwar fünf Stück: Bastian Siebert
(20) vom FSV Prüfening, Matias Ladendorf
(22) von der SpVgg Kapfelberg, Sulaiman Kamara
(18) aus der U19 von Jahn Futsal, der höherklassig erprobte Younes Benslimane
(21) vom FC Thalmassing und Florian Haslbeck
(26) vom SV Wallkofen.
Die Transfers von Haslbeck und Benslimane gingen erst dieser Tage über die Bühne. „Aufgrund des Weggangs von Patrick Mathes wollten wir auf der Innenverteidiger-Position noch was machen. Flo ist auf uns zugekommen und hat im Training einen guten Eindruck gemacht. Und weil bei Alexander Ruf die Verletzung wieder aufgebrochen ist, wollten wir auch im Offensivbereich nachjustieren. Tom Seitz kennt Younes schon länger, wodurch wir in Kontakt traten“
, erklärt Uwe Konnerth, der zudem Sandro Schneider
als „gefühlten Neuzugang“
bezeichnet. Die 25-jährige Defensivkraft verpasste die komplette letzte Saison wegen eines Kreuzbandrisses und ist nun endlich wieder einsatzbereit. „Das ist für die Mannschaft und auch für den Verein sehr wichtig. Sandro ist einer der einheimischen Spieler, der vorangeht und es wissen will. Schon zum Ende der Vorsaison stieg er ins Aufbautraining ein und fühlt sich inzwischen wieder fit – wobei man nach einer Kreuzbandverletzung nichts überstürzen sollte.“
Das erste Vorbereitungsspiel gegen den Landesligisten 1. FC Bad Kötzting ging mit 1:6 verloren. Am Sonntagvormittag testet die neuformierte Bacher Mannschaft ein zweites Mal. Gegner ist der FC Walkertshofen, ein niederbayerischer Bezirksligist.