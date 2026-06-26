Fünf weitere Spieler geholt: VfB Bach geht neue Wege

Gestalten den Umbruch beim VfB Bach: Die neuen Trainer Thomas Seitz (links) und Markus Schnabl. – Foto: Felix Schmautz

Im Kader des Bezirksligisten VfB Bach hat sich diesen Sommer einiges getan. Kaum ein Stein blieb auf dem anderen. Leistungsträger wie Dirmeier, Mathes, Steinhauer, Leppien, Lugauer oder D'Errico orientierten sich um und verließen den Verein. Demgegenüber stehen insgesamt zwölf Neuzugänge. Zuletzt wurden noch weitere Spieler geholt. Diesen Umbruch – dass es einen geben würde, war schon seit dem Winter klar – nutzen die Verantwortlichen, um einen neuen Weg einzuschlagen. Vorrangig junge, hungrige Spieler mit Entwicklungspotenzial sollen die Lücken schließen.

Diesen Weg schlägt der Ex-Landesligist ganz bewusst ein. Bachs sportlicher Leiter Uwe Konnerth skizziert die Gedankenspiele bei der Kaderplanung so: „Nach der Installation von Tom Seitz und Markus Schnabl als neues Trainerduo haben wir uns zusammengesetzt und sind zum Entschluss gekommen, dass wir den Umbruch vor allem mit jungen Spielern gestalten möchten. Zusätzlich werden Spieler aus der A-Jugend diese Saison schon teilweise mittrainieren. Dadurch soll sich eine Einheit formen und die Akklimatisation wird nächstes Jahr nicht mehr so groß sein. In der U19 tummeln sich 13 Spieler, die vor ihrem letzten Jugendjahr stehen. Die nächsten Jahre gilt es eine Mannschaft aufzubauen, die wieder für Furore sorgt. Ich bin positiv gestimmt, dass das klappt.“



Köpfe des Ganzen sind Thomas Seitz und Markus Schnabl (beide 51). Die neuen VfB-Trainer sind sich der herausfordernden Aufgabe bewusst, freuen sich aber auch darauf, zumal beide sehr gerne mit jungen Spielern arbeiten. Die Weiterentwicklung der Youngster steht im Vordergrund. Gerade deshalb wird die anstehende Saison in der Bezirksliga Süd nicht nur an den reinen Ergebnissen gemessen am Donauufer. „Diese Saison wollen wir uns stabilisieren und attraktiven Fußball bieten, der den Zuschauern wieder Spaß macht“, umreißt Konnerth.



