Fünf weitere Neuzugänge: Tasmania Berlin verstärkt sich

Für den Platz zwischen den Pfosten wurde Henrik Albert verpflichtet. Der 21-Jährige, der bei Hertha 03 und Union ausgebildet wurde, wechselt von Tennis Borussia an die Oderstraße. Beim Ligakontrahenten absolvierte der Torwart in den vergangenen beiden Spielzeiten 34 Oberliga-Partien. Im Testspiel gegen Altglienicke letzte Woche konnte er direkt auf sich aufmerksam machen, parierte einen Elfmeter von Johannes Manske.

Mit Lukas Stagge hat ein erfahrener Mittelfeldspieler bei Tas unterschrieben. Der 28-Jährige, der in seiner Karriere über 170 Regionalligaspiele bestritt, kommt von TUS Makkabi. Dort spielte er zuletzt mit Michel Ulrich zusammen. Auch Ulrich wechselt zu Tasmania. Der 25-jährige Mittelstürmer bringt es immerhin auf fast 100 Viertliga-Einsätze. In der Oberliga hat er eine hervorragende Torquote vorzuweisen, traf in bisher 18 Spielen in der NOFV Oberliga Nord elf Mal.

Konkurrenz bekommt Ulrich von Jean Paul Ajala-Alexis. Der 26-jährige Angreifer kommt vom BFC Meteor, verpasste mit dem Landesligisten kürzlich in der Relegation den Aufstieg in die Berlin-Liga. Zuvor sammelte der Kanadier Erfahrung in Regional- und Verbandsligen. Auch in der Baller League war Ajala-Alexis aktiv.