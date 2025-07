Fünf weitere Neuzugänge für den SC Hainberg

Der SC Hainberg hat seine Personalplanungen für die kommende Bezirksligasaison abgeschlossen. Nach bereits sechs bestätigten Zugängen in der Vorwoche präsentierte der Verein nun fünf weitere Spieler, die das Team in der Spitze verstärken und für mehr Tiefe im Kader sorgen sollen.

Mit Noel-Elias Schweighardt stößt ein technisch versierter Offensivspieler zum Team. Der 22-jährige Braunschweiger war zuletzt für den BSC Acosta aktiv, wo er in der Bezirksligasaison 2023/24 elf Treffer erzielte und maßgeblich am Aufstieg in die Landesliga beteiligt war. Nach einer kurzen Fußballpause will Schweighardt in Göttingen wieder angreifen.

Tammo Wilke kommt von der SVG Göttingen. Der Linksfuß sucht mehr Einsatzzeit und überzeugte das Trainerteam in mehreren Einheiten. Wilke soll mit der Rückennummer 7 vor allem die Offensive variabler machen.