– Foto: Tobi Baur

Fünf weitere Abgänge und zwei Vertragsverlängerungen beim FC Villingen Nullachter geben weiteres Update in puncto Perrsonal Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest Villingen

Der FC 08 Villingen kann die nächsten beiden Personalentscheidungen für die neue Oberliga-Saison vermelden: Mit Jonas Busam und Enrico Krieger bleiben zwei wichtige Defensivspieler an Bord.

Busam geht damit in seine fünfte Saison im Trikot des FC 08. Der 27-Jährige wechselte 2021 nach Villingen und absolvierte seither 120 Pflichtspiele. In der vergangenen Spielzeit hatte er mit einer starken Rückrunde maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Ein Kreuzbandriss im letzten Saisonspiel warf ihn jedoch zurück. „Jonas ist sowohl charakterlich als auch sportlich ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft“, erklärt Geschäftsführer und sportlicher Leiter Marcel Yahyaijan. „Er ist in den vergangenen Jahren sehr gereift. Die Verletzung hat ihn kurzfristig zurückgeworfen – aber wir sind überzeugt, dass er wieder sein Top-Niveau erreichen wird.“

Auch Enrico Krieger verlängert seinen Vertrag beim FC 08 und geht damit in seine dritte Saison bei den Schwarz-Weißen. Der 20-Jährige kommt auf 30 Einsätze in dieser Spielzeit, davon 17 in der Startelf, und wurde meist als Außenverteidiger eingesetzt. „Enrico ist jung, athletisch und schnell. In der Rückrunde hat er auch fußballerisch den nächsten Schritt gemacht“, sagt Yahyaijan. „Sein Entwicklungsprozess ist noch nicht abgeschlossen – wir freuen uns sehr, dass er bei uns bleibt.“ Fünf Spieler verlassen den Verein