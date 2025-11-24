Fünf Weida-Tore zum Auswärtssieg

Bereits nach vier Minuten erzielte Simon Fuchs nach einer Ecke per Kopf die Führung. Die Fahne des Schiedsrichterassistenten war sofort oben, der Ball war hinter der Linie. Mitte der 1. Halbzeit baute der FC Thüringen die Führung aus. Hugh Graham schaltete sich in einen Saalfelder Abspielfehler ein und überwand Torwart Onyshchenko. Saalfeld kam durch Kleyla zu einer Möglichkeit, der aber am Tor vorbei schoss. Auf der anderen Seite hielt der Saalfelder Keeper Peukers Schuss. In der Nachspielzeit der 1.Halbzeit wurde die Weidaer Dominanz kurzzeitig getrübt. Saeid kam wie aus dem Nichts zum Schuss und Weidas Innenverteidiger Pascal Wollnitzke lenkte den Ball unglücklich ins Tor, so dass der Pausenstand 1:2 lautete.

Aber auch im 2. Durchgang war Weida auf dem kleinen Kunstrasenplatz An den Saalewiesen das klar bessere Team. Der freistehende Christopher Lehmann stellte mit dem dritten Treffer den alten Abstand wieder her, als er überlegt einschoss und sein 10. Saisontor erzielte. Oliver Peuker erhöhte mit einem verwandelten Foulelfmeter auf 4:1 für Weida. Henniger sah nun beim Gastgeber die Gelb-Rote-Karte. Damit war Peukers Torhunger aber noch nicht gestillt, denn mit einem gekonnten Heber stellte er den 5:1-Endstand her. In der Schlussphase vergaben die Weidaer noch eine Reihe guter Chancen, darunter sogar einen Elfmeter, aber fünf Weidaer Auswärtstore sprechen eine deutliche Sprache.

Fazit: Ein souveräner und ungefährdeter Auswärtssieg der Osterburgstädter. Weida rückt damit auf Platz 3 vor. In der Auswärtstabelle nimmt der FC Thüringen sogar Rang 2 ein. Außerdem erzielte die Penzel Elf mit 32 die zweitmeisten Tore. Am kommenden Samstag folgt das nächste Auswärtsspiel bei der Spielvereinigung Geratal, deren Heimspiel an diesem Wochenende wegen Unbespielbarkeit der Plätze aber ausfiel.