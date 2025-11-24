Fünf Weida-Tore zum Auswärtssieg

Der Gastgeber FC Saalfeld landete beim 3:0 gegen die Spielvereinigung Geratal endlich wieder einen Sieg und rückte auf Platz 11 vor. Weida, das die letzten vier Punktspiele gegen Saalfeld ausnahmslos gewonnen hatte, ging auch diesmal als Favorit ins Rennen und vor vom Anstoß an die dominierende Mannschaft.
BERICHT von Volker Georgius / FC Thüringen Weida
Aber auch im 2. Durchgang war Weida auf dem kleinen Kunstrasenplatz An den Saalewiesen das klar bessere Team. Der freistehende Christopher Lehmann stellte mit dem dritten Treffer den alten Abstand wieder her, als er überlegt einschoss und sein 10. Saisontor erzielte. Oliver Peuker erhöhte mit einem verwandelten Foulelfmeter auf 4:1 für Weida. Henniger sah nun beim Gastgeber die Gelb-Rote-Karte. Damit war Peukers Torhunger aber noch nicht gestillt, denn mit einem gekonnten Heber stellte er den 5:1-Endstand her. In der Schlussphase vergaben die Weidaer noch eine Reihe guter Chancen, darunter sogar einen Elfmeter, aber fünf Weidaer Auswärtstore sprechen eine deutliche Sprache.
Fazit: Ein souveräner und ungefährdeter Auswärtssieg der Osterburgstädter. Weida rückt damit auf Platz 3 vor. In der Auswärtstabelle nimmt der FC Thüringen sogar Rang 2 ein. Außerdem erzielte die Penzel Elf mit 32 die zweitmeisten Tore. Am kommenden Samstag folgt das nächste Auswärtsspiel bei der Spielvereinigung Geratal, deren Heimspiel an diesem Wochenende wegen Unbespielbarkeit der Plätze aber ausfiel.