Fünf Verträge, eine Richtung beim VfL Weiße Elf Nordhorn

– Foto: VfL Weiße Elf

Der VfL Weiße Elf Nordhorn treibt seine Personalplanungen voran. Der Tabellenfünfte der Bezirksliga hat die Verträge von gleich fünf Spielern vorzeitig bis 2027 verlängert und setzt damit auf Kontinuität im Kader.

Mit Robin Eylering, Philip Steinbach, Luca Osseforth, Joel Warrink und Simon Többen haben gleich fünf Spieler ihre Zusage für die kommenden Jahre gegeben. Der Verein teilte die Vertragsverlängerungen im Rahmen eines Instagram-Beitrags mit.

Die Verlängerungen wertet der VfL Weiße Elf als klares Signal für die Zukunft. Der Verein betont, stolz darauf zu sein, dass die fünf Spieler weiterhin das Trikot tragen und den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortsetzen wollen.

Die langfristigen Zusagen unterstreichen die personelle Ausrichtung des Bezirksligisten, der aktuell den fünften Tabellenplatz belegt.

Mit den frühzeitigen Vertragsverlängerungen stellt der VfL Weiße Elf die Weichen für die kommenden Spielzeiten und setzt auf Beständigkeit innerhalb der Mannschaft.

