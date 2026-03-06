Fünf Verstärkungen für Victoria Pier-Schophoven

Mit Luan Harifaj bekommt die Defensive eine junge Verstärkung. Maxi Peters kehrt ins Mittelfeld zurück und ist im Verein bereits bestens bekannt. Auch neben dem Platz gibt es Unterstützung: Sebastian Penz ergänzt künftig das Torwarttrainerteam.
Für zusätzliche Durchschlagskraft in der Offensive sorgt Oguzhan Saglam, der künftig im Angriff auf Torejagd gehen soll. Außerdem kehrt mit Patrick Vent ein echtes Vereinsgesicht zurück und verstärkt wieder die Abwehr der Victoria.
Die Collage zeigt die Neuzugänge dieser Woche noch einmal im Überblick. Der Verein arbeitet weiter daran, eine ambitionierte und schlagkräftige Mannschaft für die Saison 2026/2027 aufzubauen – weitere Personalentscheidungen könnten in den kommenden Wochen folgen.
