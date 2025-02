Fünf verschiedene Schützen: Isenbüttel siegt deutlich gegen Brome

Nach einer druckvollen Anfangsphase brachte Petrus Amin die Gastgeber in der 22. Minute mit einem präzisen Abschluss in Führung. Fabian Linde erhöhte auf 2:0, bevor Marvin Keller kurz vor der Pause mit dem Anschlusstreffer für Brome Hoffnung aufkommen ließ. Doch nach dem Seitenwechsel sorgten Jan-Philipp Helms (49.) und Tim Oliver Bartsch (50.) mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung, bevor Abdullah Güclüdal in der Nachspielzeit den Endstand herstellte.