Fünf Verlängerungen beim Verbandsliga-Spitzenteam und weitere Zugänge

Wir freuen uns, unseren ersten Sommer-Neuzugang begrüßen zu dürfen: Emre Kap verstärkt ab Sommer unsere Abwehr!

Der 26-Jährige kommt als Kapitän vom TKSZ Ludwigsburg zu uns und bringt trotz seines jungen Alters bereits jede Menge Erfahrung mit: Er spielte bereits in der Landesliga beim TV Pflugfelden und war auch in der Bezirksliga für den TSV Münchingen im Einsatz.

Emre überzeugt nicht nur durch seine hohe Spielintelligenz und Zweikampfstärke, sondern auch als echter Teamplayer mit starkem Charakter.

TSV Genkingen (Bezirksliga Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Andy ist unser erster Neuzugang für die neue Saison und wechselt zum 01.07. nach Genkingen. Der 27 jährige Mittelfeldmann fühlt sich auf der Sechserposition zuhause. Sein Können und seine Führungsqualität stellt Andy als jahrelanger Stammspieler & Kapitän unter Beweis!

Wir werden mit Andy sehr viel Freude auf und neben dem Platz haben.

FV Rottweil (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Zum Saisonende heißt es Abschied nehmen von Limi, Oli, Ehret, Mage, Schädle und Grubi. Sechs Jungs, die zusammen einige Jahre FV08 auf dem Buckel haben und in der Zeit oft ihr Herz auf dem Platz gelassen haben. Es waren viele gemeinsame Erlebnisse, die uns in Erinnerung bleiben werden. Eure Abgänge tun weh – sportlich wie menschlich. Danke für alles. Wir wünschen euch nur das Beste für euren weiteren Weg.

FC Holzhausen (Verbandsliga Württemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir haben 5 weitere Verlängerungen zu verkünden! Julia Hauser, Nils Schuon, Oliver Grahtwol, Carlos Konz und Enrico Huss verlängern ebenfalls ihre Verträge. Julian kam letzten Sommer zu uns. Mit seiner Erfahrung konnte er direkt Fuß fassen und hat uns schon einige Male mit seinen unglaublichen Paraden vor Gegentoren bewahrt. Nils geht damit im Sommer schon in seine 5 Saison beim FCH. Auch er ist seit Beginn ein extrem wichtiger Bestandteil des Teams und hat maßgeblichen Anteil am Erfolg der letzten Jahre. Oli ist mittlerweile das Urgestein in unserer Mannschaft. Er wird im Sommer in die 9. Saison beim FCH starten. Gestartet in der Landesliga ging es mit ihm bis in die Oberliga. Aktuell hoffen wir, dass er schnell wieder fit wird und diese Saison beim hoffentlich 2. Aufstieg in die Oberliga unterstützen kann. Carlos kam im Sommer 2022 zum FCH. Seither ist er ein sicherer Rückhalt in der Innenverteidigung. Neben den Fähigkeiten in der Defensive können wir uns auch schon auf das ein oder andere weitere Kopfballtor freuen. Last but not least Enrico. Er wird im Sommer schon in seine 6. Saison beim FCH. Gestartet in der Verbndsliga hatte auch Enrico großen Anteil an den Erfolgen der jüngeren Vergangenheit. Aber auch er war leider öfters von Verletzungen geplagt, von denen er sich aber immer eindrucksvoll zurückgearbeitet hat.

