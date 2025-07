Fünf Überraschungen: VfB Bach fliegt aus dem Pokal

Die erste Hauptrunde des Totopokals im Fußballkreis Regensburg ist – mit einer Ausnahme – absolviert. Am Mittwochabend fand ein Großteil der Spiele statt. Auch acht Bezirksligisten waren im Einsatz, von denen sieben ihre Aufgabe meisterten. Breitenbrunn, Viehhausen und und Hainsacker trafen mindestens ein halbes Dutzend Mal. Lediglich der VfB Bach scheiterte. Die Leppien-/Prinz-Elf musste sich überraschend dem Kreisligisten SC Sinzing mit 0:1 geschlagen geben.



Außerdem setzten sich vier weitere Mannschaften gegen klassenhöhere Gegner durch, sorgten damit für kleinere Überraschungen. Dabei machten es die SG Duggendorf/Pielenhofen II, der TSV Pettenreuth und die DJK Keilberg sogar deutlich. Ein starkes Comeback lieferte der ASV Undorf in Rosenhof ab. Für den höchsten Sieg des Abends zeichnete die SG Oberndorf/Matting verantwortlich – der Kreisligist feierte in Altenthann ein 11:0-Schützenfest. Die zweite Hauptrunde mit 32 Teams findet erst am 6. August statt.