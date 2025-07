Fünf Treffer von Neuzugängen: Hallescher FC siegt beim MSV Eisleben

Zum dritten Stop seiner Sommertour war der Hallesche FC am Dienstagabend beim MSV Eisleben zu Gast. Mit 7:0 setzte sich der Regionalligist am Ende beim Landesklasse-Vertreter durch. Auffällig: Gleich fünf Treffer wurden dabei von Neuzugängen erzielt.

Malek Fakhro (13.), Felix Langammer (28.), Fatlum Elezi per Elfmeter (36.) und Julien Damelang (41.) waren schon zum 4:0-Pausenstand für die Saalestädter erfolgreich. Nach dem Seitenwechsel vor mehr als 2300 Zuschauern schraubten Robin Friedrich (53.), Fakhro (54.) und Joscha Wosz (79.) weiter am Ergebnis.

Schon am Donnerstagabend steht der nächste Halt der Sommertour im Programm des Regionalligisten. Dann gastieren die Saalestädter um 19 Uhr beim Landesklasse-Vertreter Zörbiger FC. Zum finalen Stopp auf der Tour durch die Region reist der HFC am kommenden Mittwoch zum SV Merseburg 99 in den Saalekreis.