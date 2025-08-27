Fünf Treffer, pure Euphorie: Erlau rockt den Sportpark

Von Beginn an versuchten die Grün-Weißen, die Partie spielerisch zu kontrollieren und Sieblebens lange Bälle zu entschärfen. Eine brenzlige Szene hatten die Erlauer allerdings zu Beginn zu überstehen, als Innenverteidiger Breuksch den Ball von Sieblebens Jarju auf der Linie klärte (4.). Doch dann wurden die Hausherren selbst gefährlich und nach 23 Minuten war es dann soweit: Über die Außenbahn nahm Nils Hellmuthhäuser Tempo auf, setzte sich stark durch und traf aus spitzem Winkel zum 1:0 (23.). Nur wenig später wurde der Torschütze des ersten Tores im Strafraum von den Beinen geholt. Torjäger Fabian Hartung verwandelte den fälligen Elfmeter eiskalt zum 2:0 (36.). Kurz vor der Pause kam Siebleben jedoch noch einmal zurück: Nach einem unglücklichen Abschlag von Leicht nutzte Fröbe die Gelegenheit und überlistete den Erlauer Torhüter mit einem Distanzschuss aus über 30 Metern zum 2:1-Anschluss (43.).



„In der Halbzeit habe ich meiner Mannschaft Mut zugesprochen. Nach 45 Minuten ist noch nichts entschieden – wichtig war, konzentriert weiterzumachen“, erklärte Lipsius später. Seine Worte zeigten sofort Wirkung: Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, schlug Erlau gleich dreifach zu.Bereits 30 Sekunden nach Wiederbeginn verwertete Vogt eine maßgenaue Flanke von Selka per Kopf zum 3:1 (46.). Nur vier Minuten später setzte sich Hartung an der Eckfahne robust durch und fand mit einer präzisen Hereingabe erneut Vogt, der aus kurzer Distanz problemlos das 4:1 erzielte (50.). Den Schlusspunkt setzte Hartung selbst, als er nach Vorarbeit von Greiner einen Konter zum 5:1 abschloss (61.). Anschließend stand Erlau defensiv stabil, stellte im Zentrum kompakt um und ließ kaum noch Chancen zu. Im Gegenteil: Die Gastgeber hätten das Ergebnis mit etwas mehr Konsequenz sogar noch in die Höhe schrauben können. Siebleben versuchte zwar mit offensiven Wechseln zurück ins Spiel zu kommen, fand jedoch keine Mittel mehr gegen die sattelfesten Hausherren. Am Ende feierten Spieler und Fans ausgelassen den ersten Saisonsieg, der Lust auf mehr macht. „Meine Mannschaft hat die Partie als Gruppe angenommen und den Matchplan konsequent umgesetzt“, freute sich der 43-jährige Erlauer Trainer.