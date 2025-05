Fünf Treffer für den TSV Seckmauern

Odenwaldkreis. In der Kreisoberliga Dieburg/ Odenwald kommt es am Mittwoch im Kampf um die Meisterschaft zum Showdown zwischen dem TSV Altheim und dem TSV Seckmauern. Während Spitzenreiter Altheim kampflos zu drei Punkten gegen Rückzieher TSV Harreshausen kam, gewann Verfolger Seckmauern (zwei Punkte zurück) gegen die TSG Steinbach mit 5:2.

TSV Günterfürst – SG Mosbach/Radheim 2:3 (0:1). In einer ausgeglichenen Partie hatten die Gäste das bessere Ende für sich. Dennis Eifert (36.) brachte die Spielgemeinschaft mit 1:0 in Führung. Mit der knappen Führung gingen die Gäste dann auch in die Pause. Nach Wiederanpfiff erzielte Louis Timocin (47.) den Ausgleich für die Odenwälder. Tobias Kaufmann (55.) brachte den TSV mit 2:1 in Führung. Der zweifache Torschütze Nils Groß (67. und 81.) sorgte danach für den knappen und glücklichen Sieg der Mosbacher. Beim TSV Günterfürst wurden vor der Partie sechs Spieler verabschiedet.

TV Fränkisch-Crumbach – KSG Georgenhausen 2:1 (0:0). Fränkisch-Crumbach fand gut in die Partie und beherrschte über die gesamte erste Hälfte das Geschehen auf dem Platz. Einziges Manko war die Chancenverwertung. Nach dem Seitenwechsel verwandelte Maximilian Hentschke einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung. In der 55. Minute legte Yannik Gölz zum 2:0 nach. Als Adrian Rätzel (65.) das 1:2 erzielte, kam ein Bruch ins Spiel der Rodensteiner, und die Gäste drückten noch mal mächtig aufs Tempo. Doch mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnten die Gastgeber die knappe Führung über die Zeit bringen und drei wichtige Punkte einfahren.

FC Rimhorn – SG Sandbach 2:3 (1:1). Einen überraschenden Auswärtssieg holte die SG Sandbach gegen den FC Rimhorn. Tim Schadt (9.) brachte die Breuberger in Führung. Adrian Kaffenberger (20.) konnte für die Platzherren zum 1:1-Pausenstand ausgleichen. Nach dem Seitenwechsel war es Kaffenberger (53.), der den FCR in Führung brachte. Luca Wirth (54.) und Robin Hallstein (81.) drehten dann noch die Partie zu Gunsten der Gäste aus dem benachbarten Breuberg. Bei den Gastgebern lief zu Ende der Partie nichts mehr, und so war die SGS am Ende auch der verdiente Sieger in Rimhorn.