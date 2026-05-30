Fünf Transfers bei vier Vereinen und ein neues Trainerteam

– Foto: Andreas Krisch

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der TSV Wiernsheim stellt sein Team hinter dem Team für die Saison 2026/27 neu auf. Torsten Memleb und Jeffrey Steiner übernehmen künftig die erste Mannschaft. Steiner wird als Co- und Torwarttrainer tätig, Memleb bringt Erfahrung aus seiner Spieler- und Trainerlaufbahn mit. Beide waren zuletzt beim TSV Wimsheim aktiv und gehen nun gemeinsam den nächsten Schritt in Wiernsheim. Unterstützt wird das Trainerteam weiterhin von Daniel Lange, der auch in der kommenden Saison die zweite Mannschaft betreut und dem Verein seit vielen Jahren eng verbunden ist.

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FV Vorwärts Faurndau

Der FV Vorwärts Faurndau verstärkt seine Defensive für die kommende Bezirksligasaison gleich doppelt. Leon Musliu wechselt vom Landesligisten SC Geislingen ins Dittlau und bringt Erfahrung sowie Qualitäten als gelernter Innenverteidiger mit. Nach einer Knie-OP arbeitet er aktuell noch an seinem Comeback. Ebenfalls neu im rot-weißen Trikot ist Ali Aydogdu, der vom TV Jahn Göppingen kommt. Der Defensivspieler war zuvor für Heiningen und den JC Donzdorf aktiv. Beide sollen dem Vorwärts zusätzliche Stabilität verleihen.

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TSV Oberboihingen

Der TSV Oberboihingen meldet den nächsten Neuzugang für die kommende Saison: Maxi Schmid wechselt vom TSV Grafenberg an den Neckarpark und verstärkt künftig die erste Mannschaft.

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FC Spraitbach

Der FC Spraitbach bekommt zur neuen Saison einen bekannten Namen zurück: Vinzent Brenner kehrt nach einem Jahr beim FC Bargau wieder zu seinem Heimatverein zurück. Mit seiner Erfahrung, Leidenschaft und großen Verbundenheit zum Verein soll er der Mannschaft in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg zusätzliche Qualität geben. In Spraitbach ist die Freude über die Rückkehr entsprechend groß.

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TSV Regglisweiler

Der TSV Regglisweiler stellt die ersten Weichen für die kommende Saison in der Kreisliga A3 Donau/Iller und begrüßt zwei Neuzugänge. Benjamin Rappl kehrt vom SV Thalfingen zurück und trägt damit wieder das rot-schwarze Trikot seines Heimatvereins. Zudem schließt sich Christoph Locher vom FV Rot dem TSV an. Beide sollen der Mannschaft neue Impulse geben und den Kader verstärken. In Regglisweiler ist die Vorfreude auf die gemeinsame Saison mit den beiden groß.

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