Fünf Tore vor der Pause: FC Cuxhaven siegt souverän

– Foto: Steffi Rathje

Der erste Treffer fiel bereits nach rund einer Minute. Vinicius Santos de Oliveira staubte aus kurzer Distanz ab, nachdem Tim Klowat zunächst an Keeper Jannim Richter scheiterte. Die spielfreudigen Gäste lieferten eine schnelle Antwort. Emre Acikgoez köpfte infolge eines Eckballs recht unbedrängt ein - 1:1 (5.). Anschließend suchte der Bezirksligist weiter den Weg nach vorne, sodass sich eine muntere Begegnung ohne große Atempausen entwickelte. Das nächste Tor erzielten aber die Hausherren durch Alessandro Fitter, der ebenfalls aus wenigen Metern wenig Mühe besaß, einzunetzen - 2:1 (18.). Der FCC strahlte auch in der Folge weiter große Gefahr aus, gefiel vor allem durch schnelles Umschaltspiel. So auch in der 35. Minute, als Klowat von Marvin Pannhorst geschickt wurde und überlegt zum 3:1 vollendete. Kurz darauf war er erneut zur Stelle, nachdem Richter einen eigentlich harmlosen Freistoß fallen ließ. Den angesichts der sehr gut mithaltenden Nordenhamer erstaunlich deutlichen 5:1-Pausenstand besorgte Niklas Menke mit einem sehenswerten Distanzschuss. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Begegnung. Beide Mannschaften nahmen viele Wechsel vor und kamen nur noch zu wenigen Gelegenheiten. Daher änderte sich letztlich auch nichts mehr am Resultat.