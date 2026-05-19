Fünf Tore und zwei Assists: Drilon Tahiri verzaubert den SV Rot

Der stolze Moment, in dem die eigene Leistung weite Kreise zieht, kam für den 29-jährigen Offensivakteur überraschend. Wenn die harte Arbeit plötzlich im Rampenlicht steht, löst das tiefe Gefühle aus. Tahiri reflektiert diesen persönlichen Meilenstein mit großer Aufrichtigkeit und Stolz: „Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Natürlich freut es mich sehr, vor allem weil gute Leistungen dadurch gesehen werden.“

Auf dem Platz zieht es den zielstrebigen Angreifer instinktiv dorthin, wo das Adrenalin am höchsten ist und Spiele in der gefährlichen Zone entschieden werden. Er liebt die Dynamik des Offensivspiels und die pure Freude des Torerfolgs. Gefragt nach seinen liebsten Tormomenten, beschreibt er seine Leidenschaft präzise: „Am liebsten schieße ich Tore nach schnellen Angriffen oder wenn ich im Eins-gegen-Eins vor dem Tor bin.“

Was sich beim geschichtsträchtigen 14:0-Heimsieg gegen den TSV Birkach II abspielte, war ein kollektiver Rausch purer Spielfreude. Die Mannschaft funktionierte wie ein perfekt abgestimmtes Uhrwerk, angetrieben von einem überragenden Akteur. Der Goalgetter blickt voller Rührung auf die magischen 90 Minuten zurück, in denen einfach jedes Rädchen ineinandergriff: „Gegen den TSV Birkach II hat bei uns als Mannschaft einfach alles gepasst. Wir waren von Anfang an konzentriert, haben schnell gespielt und unsere Chancen konsequent genutzt. Dass ich fünf Tore und zwei Assists machen konnte, freut mich natürlich besonders.“

Ein Verein als familiäres Zuhause

Seine sportliche Heimat hat Tahiri beim SV Rot 1945 gefunden. Es ist die menschliche Wärme abseits des Platzes, die ihm die nötige Stärke gibt, um jede Woche über sich hinauszuwachsen. Der Verein bedeutet für ihn weitaus mehr als nur Ergebnisse. Seine Liebeserklärung an das Umfeld geht unter die Haut: „Der SV Rot 1945 ist für mich etwas Besonderes wegen des starken Teamzusammenhalts und weil man sich im Verein wie in einer Familie fühlt.“

Die Inspiration durch den absoluten Willen

Große Leistungen erfordern große Vorbilder, die den inneren Antrieb Tag für Tag füttern. Für den treffsicheren Angreifer ist ein Weltstar der Inbegriff des sportlichen Erfolgs, an dem er sich orientiert, um seine eigene Mentalität zu schärfen. „Mein Lieblingsspieler bei den Profis ist Cristiano Ronaldo, weil er mit harter Arbeit, Disziplin und Ehrgeiz alles erreicht hat“, schwärmt Tahiri von den Qualitäten seines Idols, dessen eiserne Einstellung ihn beflügelt.

Die pure Berufung im Sturmzentrum

Auf dem Spielfeld gibt es für den Torjäger nur eine echte Heimat. Dort, wo die Last am schwersten wiegt und der Torjubel am lautesten hallt, fühlt er sich am mächtigsten. Er scheut sich nicht davor, voranzugehen und die entscheidenden Momente zu erzwingen: „Am liebsten spiele ich im Sturm, weil ich dort meine Stärken am besten zeigen kann und gerne Verantwortung vor dem Tor übernehme.“

Der feste Glaube an ein positives Saisonfinale

Aktuell belegt die Mannschaft den siebten Tabellenplatz in der Kreisliga B2 Stuttgart/Böblingen, doch das bremst den inneren Antrieb des Teams keineswegs. Für die verbleibende Spielzeit hat sich die Mannschaft eng eingeschworen, um gemeinsam das Maximum herauszuholen und ein Ausrufezeichen zu setzen. „Unser Ziel für den Rest der Saison ist es, weiter als Team zusammenzuhalten, möglichst viele Spiele zu gewinnen und die Saison positiv abzuschließen“, lautet die kämpferische Marschroute für den Endspurt.

Die Sehnsucht nach höheren Aufgaben

Wer Drilon Tahiri über seine sportliche Zukunft sprechen hört, spürt den tiefen Hunger nach stetiger Verbesserung und die Weigerung, sich mit dem Status quo zufrieden zu geben. Seine persönlichen Ambitionen formuliert er mit entschlossenem Blick nach vorn: „Ich möchte mich sportlich immer weiter verbessern und langfristig auf einem höheren Niveau Fußball spielen.“

Die Balance zwischen Kraftraum und Familie

Um diese beeindruckende Physis auf dem Rasen abzurufen, investiert der Angreifer auch in seiner Freizeit viel Energie in seinen Körper, vergisst dabei aber nie die wichtigsten Menschen in seinem Leben. „Neben dem Fußball gehe ich gerne ins Fitnessstudio und verbringe Zeit mit Freunden und Familie“, beschreibt er seine privaten Kraftquellen, die ihm den nötigen Rückhalt für die großen Aufgaben im Ligabetrieb geben.

Der Held des Alltags

Beruflich steht der Spieler der Woche mit beiden Beinen in einem bodenständigen Alltag, der ihm viel Disziplin abverlangt und den perfekten Kontrast zur emotionalen Welt des Fußballs bildet. Er scheut sich nicht vor harter Arbeit – weder auf dem Platz noch im Job. „Beruflich arbeite ich aktuell in der Reinigung“, erklärt er. Ein Arbeiter des Alltags, der am Wochenende zum gefeierten Helden des SV Rot 1945 wird.