Fünf Tore und zwei Assist: Niklas Zick ist der FuPa-Spieler der Woche

Mit fünf Treffern und zwei Vorlagen beim 11:1-Erfolg in der Kreisliga B2 Ostwürttemberg beim TSV Bartholomä wird Niklas Zick von der SG Hohenstadt zum FuPa-Spieler der Woche gewählt.

Überraschung über die Auszeichnung

Als Niklas Zick von seiner Wahl zum FuPa-Spieler der Woche erfuhr, war er selbst überrascht. „Wenn ich ehrlich bin, war mir gar nicht bekannt, dass es einen Spieler der Woche gibt“, sagt der 21-Jährige. „Ich hatte aber die Hoffnung, dass ich in die Elf der Woche komme.“ Stattdessen wurde er gleich zum besten Spieler des Spieltags gewählt – ein deutlicher Beweis für seine überragende Leistung beim 11:1-Sieg beim TSV Bartholomä.

Alles im Griff – und eiskalt vor dem Tor

Die SG Hohenstadt dominierte die Partie von Beginn an – und Zick war der entscheidende Faktor. „Die zweiten Bälle haben uns gehört. Das ist auch das Wichtige im Fußball“, erklärt er. „Somit konnten wir schnelle Gegenangriffe einleiten und die Chancenverwertung hat an diesem Tag auch gepasst.“ Mit fünf Treffern und zwei Assists war er an sieben Toren direkt beteiligt – ein Ausrufezeichen in einer Saison, die bislang perfekt verläuft.

Tore ohne Anspruch auf Schönheit

Ob Distanzschuss, Abstauber oder Kopfball – für Zick zählt am Ende nur eines: der Ball im Netz. „Das ist mir relativ egal. Tor ist Tor, ob schön oder nicht“, sagt er. Diese Effizienz ist es, die ihn im Angriff der SG Hohenstadt so wertvoll macht. Er weiß, wo er stehen muss, und nutzt jede Gelegenheit, die sich ihm bietet.

Ein Verein, der zusammenhält

Für Zick ist es nicht nur der sportliche Erfolg, der ihn bei der SG Hohenstadt hält, sondern vor allem die Menschen. „Der Zusammenhalt und Teamgeist ist einzigartig“, betont er. „Die Jungs sind gierig zu gewinnen, und das mag ich.“ Diese Mentalität, gepaart mit der Freude am Spiel, macht das Team so gefährlich – und hat es an die Spitze der Kreisliga B2 Ostwürttemberg geführt.

Harry Kane als Vorbild

Auf die Frage nach einem Lieblingsspieler im Team will Zick niemanden herausheben. „Im Team zählt jeder Spieler gleich viel für mich“, sagt er. Bei den Profis dagegen gibt es einen klaren Favoriten: „Aktuell bei den Profis Harry Kane, obwohl er Engländer ist.“ Vor allem dessen Spielintelligenz und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor imponieren ihm.

Wohlfühlzone im Sturmzentrum

Zick fühlt sich im Angriff am wohlsten. „Am liebsten im Mittelsturm oder notfalls auch auf dem Flügel, um über Tempo am Gegenspieler vorbeizugehen“, erklärt er. Seine Flexibilität macht ihn für die SG Hohenstadt so wertvoll – egal ob als Vollstrecker im Strafraum oder als Vorbereiter über die Außenbahnen.

Aufstieg als einziges Ziel

Die SG Hohenstadt steht aktuell an der Tabellenspitze – und Zick hat ein klares Ziel vor Augen. „Ich spiele für den Aufstieg! Alles andere ist für mich keine Alternative“, stellt er unmissverständlich klar. Nach dem Kantersieg in Bartholomä ist der Glaube an den Erfolg größer denn je, doch Zick weiß, dass dafür weiter konsequent gearbeitet werden muss.

Blick in die Zukunft

Mittelfristig will Zick vor allem eines: sein Team nach vorne bringen. „Es ist mir sehr wichtig, mein Team durch Scorerpunkte voranzubringen“, sagt er. Langfristig denkt er nicht in allzu großen Dimensionen. „Eines Tages würde ich mal gerne in der Bezirksliga spielen. Das reicht mir aber in ein paar Jahren noch.“ Diese Bodenständigkeit gepaart mit sportlichem Ehrgeiz macht ihn zu einem der Gesichter der SG Hohenstadt.

Ruhe abseits des Platzes

Wenn er nicht auf dem Fußballplatz steht, sucht Zick bewusst den Ausgleich. „In meiner Freizeit angle ich sehr gerne und genieße auch mal die ruhigen Momente“, erzählt er. Die Ruhe am Wasser ist für ihn der perfekte Kontrast zu den intensiven Momenten auf dem Fußballplatz.

Berater im Berufsleben

Auch beruflich ist der 21-Jährige angekommen. „Ich bin bei der Kreissparkasse Ostalb in beratender Funktion angestellt“, sagt er. Der Job bietet ihm Stabilität – und den nötigen Rückhalt, um sich auf dem Platz ganz dem Fußball widmen zu können.

Ein Stürmer mit Instinkt und Bodenhaftung

Niklas Zick verkörpert vieles, was den Amateurfußball ausmacht: Leidenschaft, Teamgeist und Bodenständigkeit. Seine fünf Tore und zwei Assists in Bartholomä sind Ausdruck seiner Torgefährlichkeit, aber auch seines Verständnisses für das Spiel und seiner Bedeutung für die Mannschaft. Die Wahl zum FuPa-Spieler der Woche ist daher nicht nur eine Anerkennung seiner Leistung, sondern auch ein Symbol für den Aufschwung der SG Hohenstadt – mit einem Torjäger, der weiß, wo er hingehört: an die Spitze.