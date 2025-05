Fünf Tore und ein Blitzstart: Hölters schießt Freund zum Kantersieg

Für Germania Freund war es ein Pflichtsieg – für Hölters eine weitere Bestätigung seiner außergewöhnlichen Saisonform. Mit 37 Treffern führt er das interne Torjägerranking an – nur Momme Sönnichsen vom FV Vaalserquartier II hat mit 38 Toren in der Liga noch einen Treffer mehr auf dem Konto.

Ein Auftakt nach Maß, ein Hattrick binnen 22 Minuten und am Ende gleich fünf Treffer – Nico Hölters war beim 11:0-Heimsieg des FC Germania Freund gegen Rhenania Würselen/Euchen II kaum zu stoppen. Der 23-Jährige sorgte mit seinem Treffer in der ersten Minute früh für klare Verhältnisse – und ließ vier weitere Tore folgen. „Es freut mich natürlich, dass ich mit meinen fünf Toren der Mannschaft helfen konnte“, sagt der Student und Offensivspieler.

Dass Hölters regelmäßig trifft, ist kein Zufall. „Ich denke, dass ich durch meine fußballerische Ausbildung in der Jugend viel gelernt habe“, sagt er. Nach seinen Anfängen bei Borussia Brand wechselte er früh in die Jugend von Alemannia Aachen. Dort habe er sich als beidfüßiger Stürmer mit starker Kopfballtechnik entwickelt.

„Im Training üben wir sehr viele Torabschlüsse, was mir dann in den Spielen zugutekommt“, erklärt Hölters. Bereits in der Vorsaison stellte er mit 20 Treffern in zehn Spielen seinen Torinstinkt unter Beweis – und hat diesen in der laufenden Saison sogar noch einmal geschärft.

„Natürlich will ich auch Torschützenkönig werden“

Dass er in der Torschützenliste nur einen Treffer hinter dem Führenden liegt, lässt Hölters nicht kalt. „An erster Stelle steht natürlich der mannschaftliche Erfolg“, sagt er. „Aber ich würde lügen, wenn ich sage, mich interessiert die Torjägerkanone nicht. Wenn man 37 Tore schießt, will man auch Torschützenkönig werden.“

Dabei könnte Hölters problemlos auch wieder in höheren Ligen auflaufen. In der Vergangenheit war er für Rasensport Brand bereits in der Landes- und Bezirksliga aktiv. Angebote von ambitionierten Teams habe es gegeben, doch: „Ich fühle mich momentan sehr wohl in Freund. Einen Wechsel sehe ich aktuell nicht vor – aber ich sage niemals nie.“

„Nun sind wir die Jäger“

In der Tabelle der Kreisliga B1 Aachen steht Germania Freund mit 58 Punkten auf dem zweiten Platz – nur einen Zähler hinter dem Tabellenführer Laurensberg. Die Chance auf die Meisterschaft ist damit weiterhin realistisch.

„Wir haben den Status des Gejagten in den letzten Wochen leider durch eigene Versäumnisse abgegeben“, sagt Hölters selbstkritisch. „Nun sind wir die Jäger – was aber nichts Schlechtes heißen muss. Es sind noch drei Wochen, in denen viel passieren kann. Erst danach wird abgerechnet.“

Wenn Nico Hölters bis dahin weiter trifft wie gegen Würselen, könnte der FC Germania Freund nicht nur den Titel feiern – sondern hat am Ende auch den Torschützenkönig in seinen Reihen.