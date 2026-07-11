Fünf Tore und dreimal Aluminium

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Die FSG Hochland hat sich zum Pflichtspielauftakt einen ebenso knappen wie umkämpften Erfolg gesichert. In der ersten Runde des Kreispokals Schwalm-Eder setzte sich die Mannschaft von Trainer Sergej Helwich vor 60 Zuschauern gegen den künftigen Ligakonkurrenten SG Antrefftal/Wasenberg durch.

Die Begegnung blieb umkämpft und entwickelte sich zunehmend zu einer hitzigen Pokalpartie. Kurz vor dem Seitenwechsel wurde Sporleder im Strafraum zu Fall gebracht. Jan Lukas Tettschlag parierte den ersten Versuch von Pascal Herche zwar, hatte sich nach Ansicht des Schiedsrichters aber zu früh von der Torlinie bewegt. Herche trat erneut an und traf über den Pfosten zum Ausgleich (45.+1).

Dabei gehörte die erste große Gelegenheit den Gastgebern. Philipp Pomorin traf bereits nach sechs Minuten aus kurzer Distanz nur die Latte. Danach kam Antrefftal/Wasenberg besser in die Partie und ging in der 23. Minute in Führung. Der kurz zuvor eingewechselte Jean Paul Monga setzte sich stark durch, Fabian Berg verwertete den Abpraller zum 0:1.

Die Freude der FSG währte allerdings nur wenige Augenblicke. Nach einer Ecke fiel der Ball Maximilian Steppan vor die Füße, der ihn mit einem sehenswerten Distanzschuss ins rechte Eck zirkelte und Antrefftal/Wasenberg noch vor der Pause wieder in Führung brachte (45.+3). Die Gäste nahmen damit trotz einer weitgehend ausgeglichenen ersten Hälfte ein 2:1 mit in die Kabine.

Sporleder dreht die Begegnung

Hochland reagierte zur Pause mit zwei Wechseln und erhöhte im zweiten Durchgang den Druck. In der 61. Minute steckte Herche den Ball auf Sporleder durch, der vor Tettschlag die Ruhe bewahrte und flach ins linke Eck zum 2:2 einschob. Die Gastgeber waren nun dem dritten Treffer näher, hatten aber Pech, als David Führer nach 72 Minuten nur den Pfosten traf.

In der Schlussphase ließen bei beiden Mannschaften sichtbar die Kräfte nach, doch Hochland fand noch einmal eine Lücke. Markus Wetzlar bediente Sporleder, der in der 84. Minute am Torwart vorbei zum 3:2 vollendete. Für den Kapitän war es bereits die dritte direkte Torbeteiligung des Abends.

Antrefftal/Wasenberg warf anschließend noch einmal alles nach vorne und hätte sich beinahe in die Verlängerung gerettet. In der fünften Minute der Nachspielzeit lenkte FSG-Torhüter Max Schneider einen Abschluss von Ismail Idrissi Koulali noch an die Latte. Wenig später war Schluss.

Hochland belohnte sich damit für eine deutliche Leistungssteigerung nach der Pause und zieht nach einer dramatischen Begegnung in die nächste Pokalrunde ein und trifft dort auf die SG Chattengau/Metze, die sich in der ersten Runde mit 4:1 gegen die SG Bad Zwesten/Urfftal durchsetzen konnte. Antrefftal/Wasenberg zeigte sich über weite Strecken ebenbürtig, musste sich am Ende aber der individuellen Klasse des überragenden Sporleder geschlagen geben.