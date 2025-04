Fünf Tore und drei Rote Karten

Mit dem 1:4 des Landesligisten SV Helpenstein in Breinig zerstoben sich die Hoffnungen der Gäste, aus dem Abstiegsstrudel einen wesentlichen Schritt heraus zu kommen. Drei Rote Karten und ein Foulelfmeter begleiteten die Begegnung. Schon nach vier Minuten führte der heimische SV durch einen Treffer von Kariem Emara. Nach zehn Minuten Spielzeit hatte der Unparteiische bereits zwei Rote Karten für Breinigs Stürmer Joseph Mbuy und Helpensteins Keeper Eric Wille gezückt, nachdem Letztere beide zusammengeprallt waren. Dazu sagte Gästetrainer Tim Neubauer. „Unser Torhüter hat nichts gemacht und auch der Breiniger war gar nicht daran beteiligt und ist somit falsch bestraft worden“.

Breinigs Trainer Dirk Ruhrig war einerseits angetan von der Leistung seines Teams, das die Punkte mit neun Leuten in den letzten 23 Minuten nach Hause fuhr. Andererseits wirkte der ausnahmslos als besonnen geltende Trainer entsetzt, „weil Joseph, der die Rote Karte bekommen hatte, nichts damit zu tun gehabt hatte“. Dirk Ruhrig stellte in seiner Analyse heraus, „wir haben heute im richtigen Moment die Tore gemacht“. Auch wenn das Spiel in einigen Phasen zu einem Sommerkick verkam.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de