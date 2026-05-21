Fünf Tore reichen Meister nicht zum Punkt

– Foto: Oliver Altmaier

Torspektakel in Geislautern. Im Völklinger Stadtteil wurde in den letzten Tagen viel gefeiert, schließlich steht der SVG nach der Meisterschaft in der Verbandsliga Süd-West als Aufsteiger in die Saarlandliga fest. Zum Abschied von den eigenen Fans gab es am Mittwoch im Nachholspiel gegen die SG Mettlach/Merzig aber eine 5:6 (4:1)-Niederlage. Dabei legten die Champions los wie die Feuerwehr, ließen dem Gast von der Saarschleife keinen Raum. Nach 20 Minuten und Treffern von Jannic Müller (2. und 8.) sowie Thomas Geibig stand es 3:0, ehe Elias Tinnes zwei Minuten später erstmals für die Gäste traf. Doch Sampres Singh stellte in der 43. Minute den alten Abstand wieder her. Innerhalb von 60 Sekunden kam der Ex-Oberligist aber wieder ran, Marcel Lorig (54.) und Marvin Chapparo (55.) konnten auf 4:3 verkürzen. Felix Stüttgen (58-) stellte den alten Abstand erst mal wieder her. Dann ließen die Kräfte beim Meister aber anscheinend merklich nach. Der gerade eingewechselte Oleksii Katkov (67.), Julian Menzel (75.) und Chiapparo (90.) drehten die Partie noch komplett.

Lars Anton, Spielertrainer des SVG, sagte nach dem Spiel: "Wir wollten das letzte Heimspiel natürlich gewinnen, führen 3:0, 4:1 und 5:3, Wir haben einfach zu viele Gegentore kassiert heute. Vielleicht war dann auch die Luft raus, weil wir ja was Historisches für den Stadtteil erreicht haben. Wir hatten schwere Beine, am Sonntag wurde es verständlicherweise etwas länger. Wir hätten es cleverer runterspielen müssen. Im Nachhinein ist es egal, aber geknickt sind wir schon etwas. Phasenweise waren wir gut, aber sechs Gegentore sind zu viel. Wir sind äußerst knapp gescheitert im Vorjahr, führten im Elfmeterschießen. Wir haben dann in der neuen Runde auch einige Spiele gebraucht, um wieder Tritt zu fassen. Wir waren da ja als Aufsteiger Zweiter geworden, das war maximal bitter. Wir waren plötzlich der Gejagte, da waren einige nicht drauf eingestellt. Dann starteten wir einen Lauf nach dem vierten Spieltag. Wir sind stolz darauf, dass wir es dann noch mal so gut durchgespielt haben, vor der Leistung kann man den hut ziehen. Der Verbandsliga-Aufstieg war schon der größte erfolg des Vereins, jetzt sind wir in der Region der klassenhöchste Verein. Wir freuen uns alle auf die Saarlandliga. Wir haben Wir haben schon vier Zugänge, vielleicht kommen noch ein oder zwei dazu. Heute haben wir uns ja auch von drei Spielern verabschiedet. Die meisten kommen ja schon aus der gegend, daran wird sich nun auch nicht viel ändern, wir wollen uns punktuell weiter verstärken, um in der Saarlandliga bestehen zu können".