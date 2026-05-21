Fünf Tore reichen Meister nicht zum Punkt

Der SV Geislautern wollte sich am Mittwochabend mit einem Sieg vor seinen Fans in die Sommerpause verabschieden. Beim 5:6 gegen die SG Mettlach/Merzig gab es zwar viele Tore, doch der Meister der Verbandsliga Süd-West musste sich dennoch dem Ex-Oberligisten beugen. Doch der erste Aufstieg in die Saarlandliga stand ja schon vorher fest.
Torspektakel in Geislautern. Im Völklinger Stadtteil wurde in den letzten Tagen viel gefeiert, schließlich steht der SVG nach der Meisterschaft in der Verbandsliga Süd-West als Aufsteiger in die Saarlandliga fest. Zum Abschied von den eigenen Fans gab es am Mittwoch im Nachholspiel gegen die SG Mettlach/Merzig aber eine 5:6 (4:1)-Niederlage. Dabei legten die Champions los wie die Feuerwehr, ließen dem Gast von der Saarschleife keinen Raum. Nach 20 Minuten und Treffern von Jannic Müller (2. und 8.) sowie Thomas Geibig stand es 3:0, ehe Elias Tinnes zwei Minuten später erstmals für die Gäste traf. Doch Sampres Singh stellte in der 43. Minute den alten Abstand wieder her. Innerhalb von 60 Sekunden kam der Ex-Oberligist aber wieder ran, Marcel Lorig (54.) und Marvin Chapparo (55.) konnten auf 4:3 verkürzen. Felix Stüttgen (58-) stellte den alten Abstand erst mal wieder her. Dann ließen die Kräfte beim Meister aber anscheinend merklich nach. Der gerade eingewechselte Oleksii Katkov (67.), Julian Menzel (75.) und Chiapparo (90.) drehten die Partie noch komplett.
Lars Anton, Spielertrainer des SVG, sagte nach dem Spiel: "Wir wollten das letzte Heimspiel natürlich gewinnen, führen 3:0, 4:1 und 5:3, Wir haben einfach zu viele Gegentore kassiert heute. Vielleicht war dann auch die Luft raus, weil wir ja was Historisches für den Stadtteil erreicht haben. Wir hatten schwere Beine, am Sonntag wurde es verständlicherweise etwas länger. Wir hätten es cleverer runterspielen müssen. Im Nachhinein ist es egal, aber geknickt sind wir schon etwas. Phasenweise waren wir gut, aber sechs Gegentore sind zu viel. Wir sind äußerst knapp gescheitert im Vorjahr, führten im Elfmeterschießen. Wir haben dann in der neuen Runde auch einige Spiele gebraucht, um wieder Tritt zu fassen. Wir waren da ja als Aufsteiger Zweiter geworden, das war maximal bitter. Wir waren plötzlich der Gejagte, da waren einige nicht drauf eingestellt. Dann starteten wir einen Lauf nach dem vierten Spieltag. Wir sind stolz darauf, dass wir es dann noch mal so gut durchgespielt haben, vor der Leistung kann man den hut ziehen. Der Verbandsliga-Aufstieg war schon der größte erfolg des Vereins, jetzt sind wir in der Region der klassenhöchste Verein. Wir freuen uns alle auf die Saarlandliga. Wir haben Wir haben schon vier Zugänge, vielleicht kommen noch ein oder zwei dazu. Heute haben wir uns ja auch von drei Spielern verabschiedet. Die meisten kommen ja schon aus der gegend, daran wird sich nun auch nicht viel ändern, wir wollen uns punktuell weiter verstärken, um in der Saarlandliga bestehen zu können".
Gäste-Trainer Patrick Heinz meinte: "Wir wollten bester Kreis-Verein werden, das haben wir geschafft. Nun kommt noch das Derby in Reimsbach, da wollen wir auch einen guten Abschluss haben. Wir haben nach dem Abstieg einen Zeitrahmen von ein bis drei Jahren angesetzt, um uns neu aufzustellen, da sind wir nun mitten drin, das hat teilweise schon gut geklappt mit vielen jungen Spielern. Es war dennoch eine schwere Runde, wir haben einen ganz kleinen Kader, der nun aber kommende Runde etwas breiter wird. Wir setzen auf die Jungen, das wollen wir entwickeln. Es war nach dem Abstieg ein Umbruch, deshalb hatten wir immer Ruhe im Verein, auch wenn es nicht immer gut lief. Wir haben viele Erkenntnisse, auf die wir aufbauen. Wir werden mit 20 Feldspielern und drei Torhütern in die neue Runde gehen. Wir sind durch den Abstieg auch wach geworden und haben gemerkt, dass es so nicht weiter gehen konnte. Das hat einigen die Augen geöffnet".
Geislautern fährt trotz der Niederlage am Sonntag mit fünf Punkten vorsprung auf den FV Bischmisheim zum letzten Auswärtsspiel beim FC Phönix Kleinblittersdorf, wo die Begegnung auf dem Rasenplatz am Sportweg um 15 Uhr angestoßen wird. Mettlach/Merzig kletterte auf Rang Sechs und spielt am selben Tag um 16 Uhr beim 1. FC Reimsbach. Das Spiel im Beckinger Gemeindeteil wird uf dem Rasenplatz an der Schützenstr. ausgetragen.