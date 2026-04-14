Fünf Tore in neun Minuten

– Foto: Volkhard Patten

Ab der 88. Minute kippt eine lange kontrollierte Partie komplett. Fünf Treffer in der Schlussphase bringen dem TuS Leese 1912 einen 4:3-Sieg gegen den SV Esperke 1929.

Zunächst hatte Leese die Partie im Griff. Sedo Haso traf vor der Pause zur Führung (40.) und erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 2:0 (59.). Die Gastgeber wirkten strukturiert, Esperke fand lange keine Mittel.

Bis zur 88. Minute war es ein Spiel, das sich weitgehend erklären ließ. Danach nicht mehr. Der TuS Leese 1912 hat den SV Esperke 1929 mit 4:3 besiegt – vor allem dank einer Schlussphase, in der sich das Geschehen in rasantem Tempo überschlug.

Dann begann eine Phase, die dem Spiel jede Ordnung nahm. Tobias Joerges verkürzte in der 88. Minute auf 2:1 – der Auftakt zu einem offenen Schlagabtausch. Nur eine Minute später stellte Jonas Haberland den alten Abstand wieder her (89.), doch erneut blieb die Antwort nicht aus: Jarmo-Fritz Stichnoth traf in der Nachspielzeit zum 3:2 (90.+1).

Was folgte, war ein Spiel ohne Gleichgewicht. Jegerchwin Tero erhöhte für Leese auf 4:2 (90.+4), scheinbar die Entscheidung. Doch auch das hielt nicht lange. Wieder war es Stichnoth, der mit seinem zweiten Treffer auf 4:3 verkürzte (90.+7).

Fünf Tore ab der 88. Minute, ein Spiel im Ausnahmezustand – und ein Sieger, der seinen Vorsprung trotz aller Turbulenzen bis zum Abpfiff behauptete.

TuS Leese 1912 – SV Esperke 1929 4:3

TuS Leese 1912: Christopher Hotze, Hennes Hockemeyer, Jannik Hintz, Tristan Runge (70. Lucas Harmsen), Lukas Stahlhut (70. Christian Stechmann), Dustin Meinking, Niklas Wagner (82. Moritz Hintz), Jonas Haberland, Marcel Hatzenbiller, Sedo Haso (78. Juvan Haso), Jegerchwin Tero (95. Lennart Rabe) - Trainer: Jörg Raake

SV Esperke 1929: David Price (76. Lukas Lohmann), Florian Magers, Jarmo-Fritz Stichnoth, Marcel Baller, Luca-Morice Dierks (87. Jan Ridder), Luis Gähle (76. Philipp Rüffert), Joos Hasenpusch, Tobias Joerges, Nils Pinkel, Timo Stichnoth, Alexander Wischnewski - Trainer: André Lapke

Schiedsrichter: Ridvan Ceylen

Tore: 1:0 Sedo Haso (40.), 2:0 Sedo Haso (59.), 2:1 Tobias Joerges (88.), 3:1 Jonas Haberland (89.), 3:2 Jarmo-Fritz Stichnoth (90.+1), 4:2 Jegerchwin Tero (90.+4), 4:3 Jarmo-Fritz Stichnoth (90.+7)