Fünf Tore in der ersten Halbzeit: Sportbund überragt in Saaldorf

Der Sportbund Rosenheim ist endgültig in der Bezirksliga angekommen. Im Auswärtsspiel gegen den SV Saaldorf zeigten die Grün-Weißen eine nahezu perfekte erste Halbzeit. Am Ende gewann der SBR völlig verdient mit 6:1 und setzte ein Ausrufezeichen im Tabellenkeller.

Nur drei Minuten später war es Leonit Vokrri, der den Ball mit der Brust stoppte und dann eiskalt sein erster Ligator für den Sportbund erzielte (10.). Die Zimpfer-Elf lief nun heiß. Nach einer starken Kombination war Carlos Kurzer durch und erzielte das 3:0 (15.).

Die Rosenheimer waren von der ersten Sekunde an hellwach. Nach nur sieben Minuten rauschte eine Ecke von Omer Jahic an Freund und Feind vorbei und fand den Weg ins Tor (7.). Der Startschuss für den SBR.

Fünf Tore in der ersten Halbzeit – SB Rosenheim gewinnt in Saaldorf

Wer jetzt glaubte, dass der Sportbund einen Gang zurückschalten würde, der täuschte sich. Die Rosenheimer schossen sich den Frust des Saisonstarts von der Seele.

Noch vor der Pause war es erneut der überragende Jahic, der aus der Distanz traumhaft das 4:0 erzielte (32.). Nur eine Minute später setzte Jahic Stürmer Sanel Sehric in Szene, der quer auf Vokrri legte. Der Stürmer, der im Sommer aus Bad Endorf gekommen war, schnürte den Doppelpack (33.).

SBR verwaltet in der zweiten Halbzeit – Großschädl trifft für Saaldorf

In einer überragenden ersten Halbzeit zeigte der SB DJK Rosenheim eine starke Leistung und führte mit 5:0. Erst nach Wiederanpfiff schalteten die Gäste einen Gang zurück. Saaldorf hatte nun mehr vom Spiel, zwingend wurde es aber selten. Erst nach 70 Minuten traf Felix Großschädl aus der Distanz zum 1:5 (70.).

Für den Schlusspunkt der Partie sorgte aber erneut der Sportbund. Sehric belohnte sich und erzielte per Kopf das 6:1 (85.). Zimpfer lobte anschließend seine Mannschaft: „Das war einer dieser Tage, die man nicht so oft erlebt – wir waren wie entfesselt. In der ersten Halbzeit haben wir uns regelrecht in einen Rausch gespielt, spätestens mit dem ersten Tor, das durch Omer Jahic fast wie eine direkte Ecke fiel. Danach ging alles Schlag auf Schlag, die Mannschaft hat eindrucksvoll gezeigt, was in ihr steckt."

Derby gegen Bruckmühl am Mittwoch – Englische Woche für die Rosenheimer

Der Trainer fügte an: „Wir kassieren dann durch einen Fernschuss von Großschädl das 1:5, legen aber selbst noch das 6:1 nach. Die zweite Halbzeit ist dann etwas vor sich hingeplätschert, aber die erste war einfach Wahnsinn. Wir müssen genauso weitermachen, denn schon am Mittwoch wartet Bruckmühl – da hoffen wir, weiter punkten zu können."

Der Sportbund ist nun seit vier Spielen in Folge ungeschlagen und zeigt sich während des Rosenheimer Herbstfests in Topform. Als nächste wartet auf die Rosenheimer das Derby in Bruckmühl, zu dem der SBR mit ordentlich Rückenwind reisen wird.