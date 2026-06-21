Fünf Tore in 17 Minuten: Kirchheim feiert ersten Testspielsieg

„In Summe haben wir ein gutes Testspiel gemacht, hatten in der ersten Halbzeit schon ein paar Bretter, bei denen wir uns belohnen können, und kommen nach einem 0:2 super zurück“, sagte Maximilian Riedmüller. – Foto: Thomas Plettenberg

Der Kirchheimer SC hat im Testspiel gegen Bayernliga-Aufsteiger FSV Pfaffenhofen mit 3:2 gewonnen. Alle fünf Tore fielen in der zweiten Halbzeit binnen 17 Minuten.

„In Summe haben wir ein gutes Testspiel gemacht, hatten in der ersten Halbzeit schon ein paar Bretter, bei denen wir uns belohnen können, und kommen nach einem 0:2 super zurück“, sagte Maximilian Riedmüller. Kirchheims Spielertrainer stand erstmals für seinen neuen Klub zwischen den Pfosten, in der zweiten Halbzeit ersetzte ihn Nicolas Beilhardt. Ihren Einstand gaben auch der Ex-Aschheimer Hannes Wimmer als linker Verteidiger und Rückkehrer Kerim Özdemir als rechter Verteidiger.

Torreicher Test bei hochsommerlichen Temperaturen: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben Bayernliga-Aufsteiger FSV Pfaffenhofen in Neufahrn mit 3:2 besiegt und ihr erstes Erfolgserlebnis in der Vorbereitung gefeiert.

Kirchheim dreht die Partie innerhalb von neun Minuten

Der KSC hatte außerdem nur sieben Akteure aus dem Stamm der Vorsaison sowie acht noch sehr junge Spieler im Aufgebot. „Wir haben jede Woche zwei bis drei Jungs aus der U19 im Training dabei, um sie an den Herrenbereich heranzuführen – sie sind aber nicht fix im Kader aktuell“, sagte Co-Trainer Ricardo Jacobi.

Die erste und letzte Möglichkeit vor der Pause hatte Pfaffenhofen in Person von Raymond Kreizer (5.) und Stefan Liebler (45.+1), das Chancenplus verzeichnete Kirchheim. Ajoscha Kollmann (19./34.), Roman Prokoph (23.), Luca Mauerer (27.), Can Ritter (29.) und Sami Benrabh (41.) schnupperten am Torerfolg – dies vor allem deshalb, weil das Team im Pressing viele Ballgewinne verzeichnete.

Im zweiten Durchgang fielen binnen 17 Minuten alle fünf Tore der Partie. Jonas Redl (65.) und Dominik Binder (67.) bestraften mit ihrem Doppelschlag Nachlässigkeiten in der Kirchheimer Abwehr, doch die KSC-Elf schlug zurück. Prokoph strebte nach einem langen Ball von Nico Eckerl zunächst dem 1:2 entgegen (73.), ehe Kollmann ein Zuspiel von Ritter zum Ausgleich nutzte (79.). Sami Benrabh verwandelte schließlich einen von Simon Berger an Kollmann verschuldeten Foulelfmeter zum Siegtreffer (82.). „Es gibt noch einiges zu tun, aber wir sind immer mutig geblieben“, sagte KSC-Coach Riedmüller. (guv)