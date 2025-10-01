Fünf Tore im Wahnsinnsspiel: Diederichs schießt DoRi zum Sieg Der 26-Jährige sorgt mit einer unglaublichen Trefferquote für Aufsehen in der Kreisliga B. Verlinkte Inhalte KL B2 Euskirchen FC DoRi Mathias Diederichs

Mathias Diederichs ist derzeit nicht zu stoppen: Beim 8:4-Auswärtssieg gegen Nierfeld II erzielte der Angreifer des FC DoRi gleich fünf Treffer und hat nun schon 14 Tore nach nur vier Spielen auf dem Konto. Damit ist er verdient der Spieler der Woche. Der Torjäger betont die starke Moral seiner Mannschaft und blickt mit Vorfreude auf die kommenden Topspiele.

So., 28.09.2025, 13:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 Nierfeld II FC DoRi FC DoRi 4 8 Abpfiff Wenn ein Spieler gleich fünf Treffer in einem einzigen Spiel erzielt, ist ihm die Aufmerksamkeit sicher. Genau das gelang Mathias Diederichs am Wochenende beim 8:4-Erfolg des FC DoRi gegen Nierfeld II. In einem wilden Spiel mit beeindruckender Aufholjagd war der 26-Jährige der überragende Mann auf dem Platz.

„Verrücktes Spiel trifft es sehr gut“, blickt Diederichs zurück, „Vor allem in der ersten Hälfte gab es viele Torraumszenen auf beiden Seiten. Dass wir das Spiel am Ende für uns entscheiden konnten, freut mich natürlich umso mehr.“ Dabei stand DoRi zwischenzeitlich sogar mit dem Rücken zur Wand. Nach einem 1:3-Rückstand wurde die Partie vor der Halbzeit nochmal spannend. „Wir haben als Mannschaft Moral bewiesen und uns nicht nervös machen lassen. Der Ausgleich vor der Pause hat uns Rückenwind für die zweite Hälfte gegeben“, erklärt der Stürmer.