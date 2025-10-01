Fünf Tore im Wahnsinnsspiel: Diederichs schießt DoRi zum Sieg

Mathias Diederichs ist derzeit nicht zu stoppen: Beim 8:4-Auswärtssieg gegen Nierfeld II erzielte der Angreifer des FC DoRi gleich fünf Treffer und hat nun schon 14 Tore nach nur vier Spielen auf dem Konto. Damit ist er verdient der Spieler der Woche. Der Torjäger betont die starke Moral seiner Mannschaft und blickt mit Vorfreude auf die kommenden Topspiele.
Wenn ein Spieler gleich fünf Treffer in einem einzigen Spiel erzielt, ist ihm die Aufmerksamkeit sicher. Genau das gelang Mathias Diederichs am Wochenende beim 8:4-Erfolg des FC DoRi gegen Nierfeld II. In einem wilden Spiel mit beeindruckender Aufholjagd war der 26-Jährige der überragende Mann auf dem Platz.
„Verrücktes Spiel trifft es sehr gut“, blickt Diederichs zurück, „Vor allem in der ersten Hälfte gab es viele Torraumszenen auf beiden Seiten. Dass wir das Spiel am Ende für uns entscheiden konnten, freut mich natürlich umso mehr.“
Dabei stand DoRi zwischenzeitlich sogar mit dem Rücken zur Wand. Nach einem 1:3-Rückstand wurde die Partie vor der Halbzeit nochmal spannend. „Wir haben als Mannschaft Moral bewiesen und uns nicht nervös machen lassen. Der Ausgleich vor der Pause hat uns Rückenwind für die zweite Hälfte gegeben“, erklärt der Stürmer.
Mit nun schon 14 Toren in nur vier Spielen ist Diederichs der Mann der Stunde. Ein Geheimnis für diese Quote sieht er vor allem im Team: „Das liegt sicher an unserer starken Offensive. Wir harmonieren sehr gut miteinander und haben jetzt schon 36 Tore erzielt. Da ist es für mich als Stürmer einfacher, oft am richtigen Ort zu stehen.“
Trotz seiner Trefferflut bleibt der 26-Jährige gelassen. Druck verspüre er keinen: „Für mich ist es Woche für Woche ein Ansporn, mit meinen Toren der Mannschaft zu helfen.“ Auch langfristig denkt Diederichs bodenständig. „Ich bin erst zum Ende der letzten Saison nach DoRi gewechselt und wurde super aufgenommen. Ich hoffe, dass ich hier noch ein paar Jahre spielen kann.“
Und wie geht er in die kommenden Aufgaben? „Ich freue mich auf die nächsten Spiele. Im Oktober warten einige direkte Konkurrenten, die ebenfalls stark gestartet sind. Das werden richtige Gradmesser, auf die freue ich mich besonders.“