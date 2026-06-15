Fünf Tore im letzten Spiel: Besonderer Abschied in der Landesklasse

Im Spalier beider Mannschaften wurde Enrico Franzel am Sonnabend ausgewechselt. An der Seitenlinie durfte er die Fußballschuhe an den Nagel hängen. – Foto: SV Germania 08 Roßlau

Das Heimspiel am Sonnabend wird Enrico Franzel noch lange in Erinnerung behalten. Nicht nur, weil es mit dem SV Germania Roßlau in der Landesklasse 4 gegen seine "alte Liebe", die SG 1919 Trebitz, ging, für die er viele Jahre gespielt hat. Nicht nur, weil Franzel bei seiner Auswechslung in der 69. Minute symbolisch seine Fußballschuhe an den Nagel hängen durfte. Sondern auch, weil der 40-Jährige in den 68 Minuten zuvor noch einmal seine Torjäger-Qualitäten bewiesen hat.

Der Routinier verabschiedete sich beim 10:0-Heimerfolg nicht etwa mit ein oder zwei Treffern vom SV Germania Roßlau, sondern gleich mit einem Fünferpack. Bereits in der vierten und siebten Spielminute schlug der Angreifer zweimal zu. In der 36. Minute folgte sein drittes Tor, in den Minuten 42 und 55 die Treffer vier und fünf. So beendet Franzel auch seine letzte Saison bei den Roßlauern als einer der erfolgreichsten Torschützen - aktuell gleichauf mit Lucas Klausnitzer (je 13 Tore). Zum Spielerprofil:

>> Enrico Franzel Dass Enrico Franzel weiß, wo das gegnerische Gehäuse steht, hat der Angreifer in seiner Laufbahn immer wieder nachgewiesen. Für die SG 1919 Trebitz etwa erzielte der heute 40-Jährige in den Landesklasse-Spielzeiten 2011/12 und 2015/16 jeweils 24 Treffer. Mit dem Landesliga-Aufstieg 2019 verabschiedete sich Franzel aus Trebitz und schloss sich dem SV Germania Roßlau an. Dort ging das Toreschießen fleißig weiter. In seinen ersten vier Spielzeiten für die Germanen standen 58 Treffer in 65 Partien zu Buche. Hinzu kamen allerhand Vorlagen.