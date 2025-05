Fünf Tore, Hattrick in fünf Minuten: Tim Wildens perfekter Nachmittag

Duell um die Torjägerkrone mit Gerhards und Richter

Mit Tim Gerhards (VfR Würselen) teilt sich Wilden derzeit den ersten Platz in der Torjägerliste der Bezirksliga Staffel 4 – beide mit 34 Treffern. Doch Wilden bleibt bescheiden: „In der Liga gibt es einige erfahrene Spieler, die alle ihre Qualitäten mitbringen – Tim Gerhards, aber auch Danny Richter, der in einer sehr spielstarken Mannschaft Woche für Woche trifft.“

Ihm selbst sei es nicht wichtig, am Ende ganz oben zu stehen: „Keiner schießt Tore ohne Vorlagen – die kommen oft zu kurz. Wer am Ende die meisten Tore hat, hätte es in dieser Saison sicher verdient. Die Zahl hätte in vielen anderen Jahren schon locker zur Torjägerkanone gereicht.“

Wechsel aus familiären Gründen

Im Jahr 2022 wagte Wilden den Schritt zurück in die Bezirksliga – nach über 100 Einsätzen für den SV Breinig in der Mittelrheinliga. Den Ausschlag gab ein ganz persönlicher Wunsch: „Mein Bruder spielt schon seit über zehn Jahren in Eicherscheid – wir wollten unbedingt nochmal gemeinsam auf dem Platz stehen“, so Wilden. Der Zeitpunkt war ideal: „Nach vielen schönen Jahren in Breinig habe ich mich damals bewusst verabschiedet.“

Entwicklung statt Tabellenplatz

Mit Eicherscheid steht Wilden aktuell auf dem dritten Tabellenplatz, sieben Punkte hinter Spitzenreiter Uevekoven. Der Aufstieg scheint außer Reichweite – doch Enttäuschung klingt bei Wilden nicht durch. „Gerade in der Hinrunde gab es ein paar vermeidbare Ergebnisse, aber wir waren fast immer auf Augenhöhe. Wichtig ist, wie wir uns als Mannschaft entwickelt haben und stabiler in unseren Leistungen geworden sind.“, sagt er. Diese Leistungen wolle man in den verbleibenden vier Spiele abrufen.

Ein konkretes Ziel für die kommende Saison will der 32-Jährige noch nicht ausgeben. Doch die Richtung ist klar: „Niemand hätte etwas dagegen, wenn wir die bereits erfolgreiche Saison im nächsten Jahr mindestens bestätigen könnten.“ Und wenn Tim Wilden weiter trifft wie zuletzt, wird sich Eicherscheid ohnehin nicht verstecken müssen.