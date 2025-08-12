Fünf-Tore-Feuerwerk zum Landesklasse-Auftakt

Bereits in der dritten Spielminute mussten die Einheit-Jungs jedoch einen Rückschlag hinnehmen. Der flinke Manuel Staatz entwischte der Verteidigung und brachte die Gäste aus der Klassikerstadt mit viel Übersicht in Führung. Weimar beeindruckte durch schnelle Aktionen und setzte die Heim-Mannschaft unter Druck. Nach etwa einer Viertelstunde gelang es jedoch, das Spielgeschehen ausgeglichener zu gestalten. In der 32. Minute zeigte Ole Barthel seine Schnelligkeit an der Außenlinie und bediente Marius Trunk, der den viel bejubelten Ausgleich erzielte. Kurz darauf hatte Evan Häußer die Chance zur Führung, doch sein Drehschuss verfehlte knapp das Ziel. Eine weitere Großchance konnte nicht genutzt werden, als Marius Trunk den Torhüter überspielte und der Ball knapp am Pfosten vorbei ging.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit erwarteten die Fans mehr Druck auf das von Max Bresemann gehütete Tor. Doch der Fußball ist nicht immer planbar. In der 50. Minute überraschte Ole Barthel alle, als er von weit hinter der Mittellinie zu einem beeindruckenden Sturmlauf ansetzte und die wenig widerstandsfähige Weimarer Abwehr zum 2:1 überwinden konnte. Nur wenige Minuten später startete Evan Häußer einen Lauf bis zur Grundlinie, seine präzise Flanke führte zum 3:1 durch Luis Czerwonka. Nachdem der Gästekeeper Max Stern eine gefährliche Situation zunächst klären konnte, wurde Luis Czerwonka im Strafraum unfair gestoppt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Max Jäger souverän zum 4:1. Innerhalb von nur zehn Minuten erzielte die Einheit-Reserve drei Tore, und für die Gäste ging es fortan nur noch um Schadensbegrenzung. Die 03er wirkten planlos, während die Abwehr der Gastgeber sicher stand und die Konter des Aufsteigers immer wieder für Gefahr sorgten. Leon Matiss krönte die Leistung mit einem weiteren Treffer zum 5:1 in der 82. Minute. Ein später Pfostenschuss der Gäste und ihr Anschlusstreffer zum 5:2 wiederum durch Manuel Staatz waren nur noch Ergebniskosmetik.

Fazit: Trainer Ronny Schneider war voll des Lobes über die beeindruckende Mannschaftsleistung, die mit einem unerwarteten Dreier den gelungenen Auftakt in die Punktspielrunde krönte. Der nächste Gegner, der SV Schott Jena II, wartet am Samstag, den 23. August 2025.