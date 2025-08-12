Fünf-Tore-Feuerwerk zum Landesklasse-Auftakt

Nach dem Erfolg der Oberligamannschaft herrschte eine ausgelassene Stimmung unter den zahlreichen Zuschauern, die gespannt auf die Begegnung zwischen dem Absteiger aus der Verbandsliga und dem Aufsteiger aus der Kreisoberliga warteten.
BERICHT von W. Matiss // FC Einheit Rudolstadt
Mit Beginn der zweiten Halbzeit erwarteten die Fans mehr Druck auf das von Max Bresemann gehütete Tor. Doch der Fußball ist nicht immer planbar. In der 50. Minute überraschte Ole Barthel alle, als er von weit hinter der Mittellinie zu einem beeindruckenden Sturmlauf ansetzte und die wenig widerstandsfähige Weimarer Abwehr zum 2:1 überwinden konnte. Nur wenige Minuten später startete Evan Häußer einen Lauf bis zur Grundlinie, seine präzise Flanke führte zum 3:1 durch Luis Czerwonka. Nachdem der Gästekeeper Max Stern eine gefährliche Situation zunächst klären konnte, wurde Luis Czerwonka im Strafraum unfair gestoppt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Max Jäger souverän zum 4:1. Innerhalb von nur zehn Minuten erzielte die Einheit-Reserve drei Tore, und für die Gäste ging es fortan nur noch um Schadensbegrenzung. Die 03er wirkten planlos, während die Abwehr der Gastgeber sicher stand und die Konter des Aufsteigers immer wieder für Gefahr sorgten. Leon Matiss krönte die Leistung mit einem weiteren Treffer zum 5:1 in der 82. Minute. Ein später Pfostenschuss der Gäste und ihr Anschlusstreffer zum 5:2 wiederum durch Manuel Staatz waren nur noch Ergebniskosmetik.
Fazit: Trainer Ronny Schneider war voll des Lobes über die beeindruckende Mannschaftsleistung, die mit einem unerwarteten Dreier den gelungenen Auftakt in die Punktspielrunde krönte. Der nächste Gegner, der SV Schott Jena II, wartet am Samstag, den 23. August 2025.