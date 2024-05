Fünf Tore, eine Vorlage: Johannes Schnez ist Spieler der Woche

FuPa Württemberg präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

FuPa: Beim 7:2-Sieg gegen Mochenwangen II hast du fünf Tore geschossen und eines vorbereitet: Wie waren deine Gefühle nach Abpfiff und wie wurde in der Kabine gefeiert?

Johannes Schnez: In der Kabine kühlten wir uns nach dem warmen Frühlingstag mit 1-2 Kaltgetränken ab, fachsimpelten über das gewonnene Spiel und tauschten uns über das vergangene Wochenende aus. Ich persönlich war froh, dass ich meiner Mannschaft zum Sieg mit verhelfen konnte und natürlich auch ein kleines bisschen stolz.



FuPa: Aktuell steht ihr mit 29 Punkten aus 17 Spielen auf dem vierten Platz der Tabelle: Was sind eure Ziele für die restlichen Spiele und wie zufrieden seid ihr mit dem Saisonverlauf?

Johannes Schnez: Aus meiner Sicht ist das Ziel den 4. Platz frühzeitig abzusichern, da wir auf die 3 Teams über uns leider doch schon zu viel Punkte liegen gelassen haben. Wir hätten doch schon gerne länger ganz oben mitgespielt und im besten Fall auch den Meistertitel geholt. Deshalb sind wir mit dem Saisonverlauf natürlich nicht so ganz zufrieden.



FuPa: In nur 16 Spielen hast du insgesamt unfassbare 25 Tore geschossen und neun Treffer vorgelegt: Was macht dich als Spieler auf dem Platz so gefährlich und wie kannst du deinem Team am besten helfen?

Johannes Schnez: Ich versuche Situationen oder Bewegungen vom Gegner zu antizipieren, um dann in die freien Räume zu starten. Meine Mitspieler setzen mich dann oft gut in Szene und legten mir die Bälle passend auf. Manchmal klappt´s auch mit etwas Körpereinsatz, viel Wille und etwas Glück. Solange ich auf dem Platz stehe, versuche ich immer mein Bestes zu geben und hoffe, dass dieser Ehrgeiz auch meine Mannschaftskameraden mitreißt.



FuPa: Mit weitem Abstand bist du der stärkste Scorer der Liga: Inwiefern kommt es für dich infrage, auch für die erste Mannschaft in der Landesliga aufzulaufen und wie eng verfolgst du das Geschehen dort?

Johannes Schnez: So weit ist der Abstand nicht und ich denke, Jonas Schwendemann wird sicher noch motiviert sein mich einzuholen. In unserer ersten Mannschaft haben wir einige richtig gute Kicker in der Offensive, die dem SV Baindt in der Landesliga doch deutlich besser weiterhelfen können. Wenn es mir möglich ist, verfolge ich die Spiele gerne vom Spielfeldrand aus mit, auch wenn es oft einige Nerven kostet. Man könnte auch mal in Leverkusen nachfragen, wie man in den letzten Spielminuten Punkte holt, anstatt Sie herzugeben. Aber mit der aufsteigenden Form der letzten Spiele bin ich guter Dinge, dass Sie die Klasse halten können.



FuPa: Welche Personen sind deine fußballerischen Vorbilder (Profis, Kollegen, …) und wer war ein besonderer Förderer deiner bisherigen Laufbahn?

Johannes Schnez: Fußballerisch finde ich Erling Haaland beeindruckend mit welcher Wucht und Entschlossenheit er die Tore erzwingt. Da versuch ich, so gut das möglich ist, mir etwas abzuschauen. Ich bin allen dankbar, die den Verein durch verschiedenste Tätigkeiten unterstützen und sich in den unterschiedlichen Rollen einbringen. Vom Jugendtrainer, über die Helfer in der Wurstbude bis hin zu den Fans. Damit schaffen und „fördern“ Sie die Rahmenbedingungen, damit wir Fußballer unserem Sport nachgehen können.